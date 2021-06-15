В Петербурге 16-летнего подростка избили из-за сережки в ухе. Его сестра заявила, что следователь просила «дать больше» денег, чтобы все было «по закону»

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16-летний подросток из Петербурга получил три перелома в области лица после того, как в ночь на 13 июня на него напали в Московском районе Петербурга из-за серьги в ухе, сообщила 14 июня во «ВКонтакте» сестра пострадавшего Маргарита Тугунова.

По ее словам, двое мужчин «неславянской внешности» стали оскорблять юношу, когда тот с тремя друзьями шел домой по Пятому Предпортовому проезду. Мужчины указывали «на сережку в ухе брата и на нетрадиционную сексуальную ориентацию», заявила Тугунова. Подростки проигнорировали их замечания, после чего один из нападавших набросился на брата женщины с кулаками, а второй в это время стал отгонять друзей юноши.

Мать подростка рассказала телеканалу «360», что ее сына толкнули и тот упал на спину. «Один [из нападавших] сел ему на грудь и начал двумя руками избивать по лицу. Хорошо, женщина какая-то неравнодушная шла, которая его оттащила и вызвала полицию. А так бы он его забил насмерть», — рассказала она. Женщина отметила, что у ее сына в мочке уха «не то чтобы серьга, а маленький шарик».

Подростка госпитализировали. Как утверждает его сестра, у молодого человека диагностировали отек сетчатки, «что может привести к ее отслоению и последующей слепоте».

Одного из нападавших, которого опознали очевидцы случившегося, задержали спустя час, когда он «ломился» в чью-то квартиру, рассказала Тугунова. По ее словам, утром 13 июня семья пострадавшего подростка написала заявление о совершенном преступлении.

14 июня, говорит Тугунова, с семьей связалась некая Александра Кадырова, которая представилась сотрудницей Следственного комитета. Эта женщина сообщила, что нападавшего собираются отпустить, а уголовное дело о нападении возбудят, когда подростка выпишут из больницы и он пройдет обследование. «Нашему отцу она сказала следующее: „Это будет долгий процесс, но если вы хотите по закону, то вы должны дать больше“», — заявила Тугунова.

В Следственном комитете, не называя имен, сообщили, что задержали двух мужчин 1979 и 1983 годов рождения, которых подозревают в том, что в ночь на 13 июня они «напали на несовершеннолетнего 2004 года рождения и избили его» в Пятом Предпортовом проезде. В отношении них возбудили уголовное дело о хулиганстве. Одного из них отпустили под подписку о невыезде, второго хотят отправить в СИЗО.

В СК не комментировали слова сестры пострадавшего о том, что с семьи требовали деньги за возбуждение уголовного дела.

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Александр Бакланов Фото в анонсе: Ivan Zhuldubin / Unsplash