Власти КНДР объявили войну южнокорейской музыке и фильмам. За прослушивание кей-попа теперь грозит 15 лет трудовых лагерей

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KCNA / AFP / Scanpix / LETA

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал «злокачественной опухолью», а в стране ужесточили наказание за просмотр фильмов и прослушивание музыки из Южной Кореи. Об этом написал шеф южнокорейского бюро The New York Times (NYT) Чхве Санг-хун.

Чхве Санг-хун отмечает, что пропаганда Северной Кореи на протяжении многих лет рассказывает о тяготах жизни в Южной Корее. Но этот образ разрушают южнокорейские фильмы и клипы, которые нелегально попадают в страну через Китай. Они стали набирать популярность на фоне карантинных мер из-за пандемии коронавируса, писало южнокорейское издание . В последние месяцы власти КНДР почти каждый день публично говорят об «антисоциалистическом» влиянии южнокорейских фильмов, музыки и клипов, отмечает NYT.

В декабре 2020 года в Северной Корее даже ужесточили законы против тех, кто слушает музыку, смотрит фильмы, читает книги из Южной Кореи. Наказание для них увеличили с пяти до 15 лет трудовых лагерей. Тем, кто распространяет такие материалы, грозит наказание вплоть до смертной казни, сообщает NYT со ссылкой на данные южнокорейских спецслужб. В мае 2021 Daily NK писало, что житель КНДР был казнен за нелегальную продажу CD-дисков и USB-накопителей с южнокорейскими видео.

Ким Чын Ын уже неоднократно высказывался по поводу распространения южнокорейской культуры в КНДР. В частности, в апреле 2021 года он предупредил, что в «идеологическом и психологическом состоянии» молодых северокорейцев происходят «серьезные изменения». «Для него культурное вторжение из Южной Кореи вышло за пределы допустимого уровня», — заявил NYT Дзиро Ишимару, главный редактор японского издания Asia Press International, которое пишет о КНДР.

По информации Asia Press International, компьютеры, телефоны и музыкальные плееры молодых северокорейцев начали проверять на наличие южнокорейского контента. Кроме того, в стране запретили говорить и писать «в южнокорейском стиле». В частности, Ким Чен Ын осудил использование слова «оппа» (старший брат), с которыми женщины в Южной Корее обращаются к своим возлюбленным или друзьям. Жительниц Северной Кореи вместо этого призывают использовать слово «товарищ» при обращении к партнерам.

Как утверждает Daily NK, кроме южнокорейской, в КНДР также пытаются бороться с японской и американской культурой. Однако так было не всегда: в 2010-х телевидение Северной Кореи показывало персонажей в костюмах Микки и Минни Маус, в киосках продавали диски с диснеевскими мультфильмами «Король Лев» и «Золушка», а в ресторанах можно было посмотреть иностранные фильмы, концерты и телепередачи.

Поворот в культурной политике Ким Чен Ына произошел после его неудавшихся переговоров с тогдашним президентом США Дональдом Трампом в феврале 2019 года. Тогда Северная Корея отказалась от ядерного разоружения, а США — от снятия санкций. После этого Ким Чен Ын заявил, что страна будет строить «самодостаточную экономику», не зависящую от торговли с внешним миром. Вскоре после этого началась пандемия, которая усугубила и без того серьезные экономические проблемы КНДР, отмечает NYT.

«Экономическое положение [Северной Кореи] — наихудшее с тех пор, как Ким Чен Ын пришел к власти десять лет назад. <…> Он должен усиливать контроль, чтобы сдерживать социальные волнения», — заявил NYT Дзиро Ишимару.

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Ольга Корелина