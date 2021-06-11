Журнал Time поместил на обложку Путина. Он отражается в очках у Байдена

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Журнал Time накануне саммита президентов РФ и США вышел с изображениями Владимира Путина и Джо Байдена на обложке. Путин отражается в солнцезащитных очках Байдена.

Твит с обложкой Time подписал «Biden takes on Putin» — «Байден идет на Путина».

Встреча президентов РФ и США состоится 16 июня в Швейцарии на вилле Ла Гранж. Это будет первая встреча Владимира Путина с Джо Байденом с момента избрания последнего президентом США. До этого политики последний раз встречались в 2011 году в Москве: тогда Путин был премьером РФ, а Байден — вице-президентом США.

Владимир Путин уже несколько раз появлялся на обложке Time. Первый раз это произошло в 2000 году, после его победы на выборах президента. С тех пор Путин на обложке Time появляется примерно каждый год. Среди самых известных обложек Time с Путиным — финальный номер 2007 года, когда журнал назвал президента РФ «человеком года».

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