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Виктор Лисицын / ТАСС

Власти Латвии заподозрили в шпионаже в пользу России депутата парламента Яниса Адамсонса. Ему вменяют сбор сведений, не подлежащих разглашению, и передачу их другому государству. По запросу Генпрокуратуры латвийский Сейм лишил его неприкосновенности. Адамсонс входит в оппозиционную партию «Согласие», которая пользуется поддержкой русскоязычного населения. В 1990-х годах он был министром внутренних дел Латвии.

Дело в отношении Адамсонса возбудили 9 июня. В тот же день Генпрокуратура Латвии попросила Сейм дать согласие на арест депутата. 10 июня с доказательствами его вины в закрытом режиме ознакомилась парламентская комиссия по мандатам и этике, а затем вопрос вынесли на общее голосование. В итоге большинством голосов депутата лишили неприкосновенности. Сразу после этого следователи провели обыски в рабочем кабинете подозреваемого и у него дома.

Адамсонс — член комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. При этом, по данным СМИ, доступа к гостайне у него нет. Сам депутат во время заседания заявил, что услышал об обвинениях в свой адрес от журналистов, но не знает их сути. «Мафиозные структуры в нашем государстве дали ответный удар. Грехов за собой не ощущаю», — добавил он.

Глава комиссии по мандатам Янина Курсите-Пакуле со ссылкой на данные Генпрокуратуры рассказала, что депутата подозревают в шпионаже (часть 1 статьи 85 Уголовного кодекса Латвии). По данным Латвийского телевидения, всего в деле 43 эпизода. Как считает следствие, Адамсонс передавал России информацию в течение последних четырех лет — в том числе сведения о бюджете и закупках армии Латвии.

Другие подробности дела после завершения «неотложных процессуальных действий» пообещала раскрыть Служба государственной безопасности. В Генпрокуратуре от комментариев пока отказались.

Власти заявили о «серьезных доказательствах» вины Адамсонса. Его соратники потребовали прекратить «охоту на ведьм»

Против Адамсонса «есть серьезные доказательства, свидетельствующие об обоснованности подозрений в шпионаже в пользу России», сообщил председатель комиссии Сейма по национальной безопасности Марис Кучинскис. Об этом же заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

Председатель правления «Согласия» Янис Урбанович потребовал быстро и открыто расследовать дело Адамсонса, а также пояснить, почему за депутатом следили в течение четырех лет, накапливая эпизоды его возможных преступлений, а не пресекли его действия сразу.

«Мы как партия имеем право убедиться, что одного из представителей оппозиции наказывают не за его вызывающую критику силовых структур, на что у него как у депутата есть право», — говорится в заявлении Урбановича.

В поддержку Адамсонса также выступила партия «Русский союз Латвии», сотрудничающая с «Согласием». Она потребовала прекратить «охоту на ведьм» и выразила обеспокоенность тем, что процессы о шпионаже проходят в закрытом режиме.

Адамсонс называл Латвию «полумафиозным государством» и одобрял присоединение Крыма к России

Политическая карьера Яниса Адамсонса началась в 1990-е годы, когда он вернулся в Латвию после службы в морских частях пограничных войск СССР на Дальнем Востоке. Оттуда же он привез свое прозвище Капитан Акула, которое, по его собственным словам, ему дали японские моряки. Адамсонс был депутатом Рижской думы и нескольких созывов Сейма, а в 1994-1995 годах возглавлял министерство внутренних дел Латвии.

В 1998 году Генпрокуратура начала против Адамсонса проверку в связи с его службой в пограничных войсках, которые в советское время входили в структуру КГБ. Из-за этого обстоятельства через два года суд запретил ему баллотироваться в парламент. Позднее Адамсонс успешно оспорил это решение в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), который признал нарушение его прав и обязал Латвию выплатить ему компенсацию в 10 тысяч евро.

В 2000 году Адамсонс, расследовавший вместе с парламентской комиссией дело о крупном центре детского порнобизнеса, с трибуны Сейма заявил, что несколько высокопоставленных чиновников, в том числе премьер-министр Латвии Андрис Шкеле, могут быть причастны к педофилии. Хотя обвинения признали недоказанными, Шкеле ушел в отставку. Самого Адамсонса оштрафовали за злоупотребление полномочиями и чуть не лишили депутатской неприкосновенности.

Будучи депутатом от «Согласия», Адамсонс называл Латвию «полумафиозным государством», критиковал ее сотрудничество с США и говорил, что планы правительства по переводу латвийских школ на латышский язык обучения — это провокация и попытка дестабилизации обстановки в стране.

В интервью изданию Rubaltic.ru в 2015 году Адамсонс высказался о присоединении Крыма к России. «Вообще, к моему очень большому сожалению, Украину ожидает 10-12 лет вялотекущей гражданской войны, и в данном случае я могу только радоваться, что Крым ушел от Украины — в том контексте, что если бы он остался в ее составе, то по всей Европе уже давно полыхала бы полномасштабная война <…> Честь и хвала всему российскому руководству, что они не допустили развязывания на территории Европы полномасштабной войны», — заявил тогда Адамсонс.

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