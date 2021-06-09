Три главных раритета американской филателии и нумизматики продали на Sothebyʼs «Перевернутые Дженни», «Британская Гвиана» и «Двойной орел» ушли с молотка за 32 миллиона долларов

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Золотая монета «Двойной орел» из коллекции Стюарта Вайцмана Angela Weiss / AFP / Scanpix / LETA

Три уникальных лота из личной коллекции известного нумизмата, филателиста и дизайнера обуви 79-летнего Стюарта Вайцмана проданы на аукционе Sothebyʼs в Нью-Йорке на сумму более 32 миллионов долларов.

Первый лот — блок из четырех марок с перевернутым по ошибке изображением биплана, выпущенных почтовой службой США в 1918 году. Марка, известная как «Перевернутая Дженни», считается одной из самых известных и редких в американской филателии.

«Перевернутые Дженни» из коллекции Вайцмана Justin Lane / EPA / Scanpix / LETA

Четыре «Перевернутые Дженни» ушли с молотка за сумму 4,86 миллиона долларов. Как пишет The New York Times, покупателем стал совладелец частной инвестиционной компании Carlyle Group Дэвид Рубинштейн.

Другой лот — почтовая марка 1856 года, существующая в единственном экземпляре и известная как «Британская Гвиана». Коллекционеры называют ее «Моной Лизой» или «Принцессой филателии». Марку продали за 8,3 миллиона долларов лондонскому филателисту Стэнли Гиббонсу.

«Британская Гвиана» из коллекции Вайцмана Aaron Chown / PA / Scanpix / LETA

Самым дорогим лотом аукциона стала золотая 20-долларовая монета «Двойной орел» 1933 года выпуска. Весь тираж этих монет, 445 тысяч штук, был выведен из оборота и переплавлен во время «Великой депрессии». Но 20 «двойных орлов» сохранилось, их украли с монетного двора. Монета, принадлежавшая Вайцману, была единственной в мире, которую разрешено иметь в частной коллекции. Все остальные «двойные орлы» находятся в музеях или в собственности правительства США. На Sothebyʼs «Двойной орел» Вайцмана ушел за 18,8 миллиона долларов. Покупатель попросил не раскрывать его имя.

Все вырученные средства от аукциона планируют передать на благотворительность.

Стюарт Вайцман посвятил коллекционированию редчайших монет и марок последние 20 лет. По его словам, покупка «Перевернутых Дженни», «Британской Гвианы» и «Двойного орла» стала для него исполнением мечты детства. Но в марте 2021 года коллекционер решил выставить их на продажу. «Ему нравилось их собирать, он захотел получить удовольствие от их продажи, и он определенно его получил», — заявил представитель аукционного дома Sothebyʼs.

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