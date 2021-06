Сайты Reddit, Twitch, Amazon и многих мировых СМИ перестали открываться. Сбой продолжался около часа Издание The Verge даже переехало в Google Docs (но и он упал). Эмодзи в твиттере тоже потрепало!

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

По всему миру перестали открываться сайты Reddit, Twitch, Amazon, газет The Guardian (и приложение тоже), The Financial Times и New York Times, сайт британского правительства и многие другие. Социальная сеть для голосового общения Clubhouse, музыкальный стриминговый сервис Spotify и платежный сервис PayPal также не работают. Российские сайты работают в прежнем режиме.

«Через пару дней кто-нибудь заметит, что Clubhouse не работает»

Кроме того, пользователи жалуются на то, что в твиттере не загружаются эмодзи (но все остальное при этом работает).

Как у некоторых выглядят эмодзи в твиттере

На некоторых сайтах не загружаются картинки, а загрузка отдельных страниц может длиться более минуты. Во многих случаях пользователи получают уведомление об ошибке 503 (сервер, на котором базируется ресурс, не может обработать новые запросы к базе данных).

Издание The Verge, чей сайт также перестал открываться, выпустило заявление в Google Docs. Но в конце концов сломался и Google Docs.

Старший редактор The Verge Том Уоррен: «Простите, мы и Google Docs сломали ¯\_(ツ)_/¯»

Сотрудники издания связали сбои в работе сайтов по всему миру с техническими неполадками у -провайдера Fastly, занимающегося оптимизацией трафика и поставкой контента. Его инфраструктура используется для хранения изображений. Эту же информацию подтвердил менеджер Financial Times.

В Fastly подтвердили проблему. На сайте провайдера говорится, что причина массового сбоя уже обнаружена и устранена. Компания не уточнила, о каком именно сбое идет речь. По информации Fastly, вскоре сайты должны восстановить работу.

Максим Иванов