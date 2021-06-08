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Поселок Кузьмолово Сообщество «Кузьмолово Life» во «ВКонтакте»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко с 10 часов утра 8 июня ввел на территории Кузьмоловского городского поселения во Всеволожском районе режим повышенной готовности — из-за обстановки, «предрасположенной к возникновению радиационного загрязнения и ухудшению экологической обстановки на территории Ленинградской области».

Режим повышенной готовности связан с ситуацией на территории радиационного комплекса, который раньше входил в состав научного центра «Прикладная химия». Это предприятие существует с 1919 года. Сейчас оно входит в госкорпорацию «Ростех» и занимается разработками в сфере химической, оборонной, медицинской и других отраслей промышленности.

Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский заявил изданию 47 news, что режим повышенной готовности введен из-за конфликта руководства научного центра «Прикладная химия» и Росимущества.

Руководство «Прикладной химии» считает, что им больше не надо отвечать за бочки с какой-то гадостью — кажется, радиацией. Там поставили ультиматум, что будут отвечать за них до конца мая. Вот, май прошел. Чтобы не шандарахнуло, было решено ввести режим повышенной готовности. Мало ли во что это все выльется.

По данным 47 news, в декабре 2020 года научный центр «Прикладная химия» сменил форму собственности — с федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) на акционерное общество (АО) — и после этого передал Росимуществу часть своей территории, на которой находится цех с твердых радиоактивных отходов. Научный центр настаивает, что больше не несет ответственности за безопасность отходов. Росимущество же утверждает, что все объекты цеха подлежат приватизации.

В Ростехнадзоре, который должен контролировать процесс перехода цеха к новому собственнику, признают, что «вопросы передачи непосредственно радиоактивных отходов и радиоактивных веществ от «РНЦ «Прикладная химия» кому бы то ни было не определены вообще», пишет 47 news.

Чиновники заверили, что ни в Кузьмолово, ни в Петербурге, который находится примерно в 30 километрах от поселка, радиационный фон не превышен. Решение ввести в Кузьмолово режим повышенной готовности является техническим, заявил губернатор Ленинградской области.

Было дано поручение Росимуществу в оперативном порядке перезакрепить имущество, не вошедшее в основной капитал, за специализированной организацией. Для этого и был введен режим повышенной готовности, чтобы проконтролировать это решение, а пока это решение исполняется, вести мониторинг за окружающей средой и за экологической обстановкой. Вот это техническое решение — давайте все-таки его оценивать абсолютно правильно, а самое главное спокойно.

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Пересказала Ольга Корелина