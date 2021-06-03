В России полным ходом идут политические репрессии. Или это все-таки, по вашему мнению, преувеличение? А сами вы боитесь преследований? Расскажите «Медузе», что вы думаете о происходящем

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Евгений Фельдман / «Медуза»

Краткая хроника событий в России в 2021 году выглядит так: Навальный отправляется в тюрьму; государство громит его политические структуры; «Медузу» (и не только) объявляют «иноагентом»; против Дмитрия Гудкова заводят дело; по всей стране обыскивают, задерживают и арестовывают журналистов, активистов и независимых политиков.

Многим кажется, что российский авторитаризм перешел в новую стадию, и репрессии уже нельзя назвать «точечными», направленными против отдельных людей. А как это ощущаете лично вы? Насколько серьезно, по вашему мнению, ухудшилась ситуация в последнее время? Отражается ли это на вашей жизни? Боитесь ли вы? Или считаете, что все, на самом деле, более-менее в порядке?

Поделитесь с «Медузой» своими ощущениями от ситуации в России. Мы опубликуем самые интересные ответы.

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