Национальная футбольная лига США откажется от системы «расового нормирования» Из-за нее темнокожим игрокам сложнее, чем белым, добиться компенсаций после травм головы

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Найджа Дэвенпорт (с мячом) во время игры между «Питтсбург Стилерс» и «Джэксонвилл Джагуарс» в Питтсбурге. 16 декабря 2007 года George Gojkovich / Getty Images

2 июня 2021 года Национальная футбольная лига (НФЛ) — профессиональная лига американского футбола в США — заявила, что откажется от системы «расового нормирования». Она применяется в тестах на определение когнитивных нарушений, развившихся у футболистов после неоднократных травм головы при игре. Из-за этой системы темнокожим игрокам НФЛ, завершившим карьеру, было сложнее претендовать на компенсации из-за деменции, чем белым.

«Все согласны, что нормы, основанные на расовых признаках, следует заменить, но готовой альтернативы не существует, поэтому эксперты работают над решением этой давней проблемы», — заявили в НФЛ. Новые нормы разработает группа нейропсихологов, среди которых три темнокожих доктора и две женщины-доктора. Они будут применяться в том числе к тем игрокам, которые уже пытались получить компенсации.

НФЛ решила отказаться от системы «расового нормирования» через девять месяцев после иска от двух бывших футболистов: Найджи Дэвенпорта и Кевина Генри. В августе 2020 года они обвинили лигу в преднамеренной дискриминации темнокожих игроков при выплате компенсаций за когнитивные нарушения из-за травм головы.

В 2013 году НФЛ обязалась выплатить 765 миллионов долларов бывшим игрокам, у которых были выявлены такие нарушения. Но заключенное тогда соглашение не было равноценным для всех спортсменов, заявил юрист Сирил Смит, который представлял интересы Дэвенпорта и Генри. По его словам, все футболисты проходили одинаковые нейрокогнитивные тесты, чтобы определить, насколько их умственные способности ухудшились после травм. Но их исходные оценки интерпретировались по-разному. Это приводило к тому, что когнитивные способности темнокожих игроков должны были снизиться сильнее, чтобы они могли получить деньги от НФЛ.

Дэвенпорт и Генри лично столкнулись с системой двойных стандартов при тестировании. Они отыграли в НФЛ семь-восемь сезонов, неоднократно получали сотрясения мозга и завершили карьеру, когда им было около 30 лет. Кевин Генри в интервью телеканалу ABC рассказывал, чего ему стоила восьмилетняя карьера линейного защитника в «Питтсбург Стилерс»: травмы обоих голеностопных суставов и локтей, обеих коленей и кистей, переломы всех пальцев, не меньше десятка сотрясений мозга и 17 операций.

Позднее у обоих спортсменов появились признаки деменции: нарушения памяти, депрессия и агрессия. Они не могли полноценно работать после ухода из спорта. Оба прошли нейрокогнитивные тесты, при которых не . У обоих выявили достаточно серьезные когнитивные нарушения, чтобы они могли претендовать на компенсацию. Но НФЛ отказалась платить, потребовав провести повторные тесты, на этот раз с применением системы «расового нормирования». Их результаты не позволили ни Дэвенпорту, ни Генри получить компенсацию от лиги.

Тогда НФЛ назвала их претензии беспочвенными и заявила, что соглашение 2013 года «предусматривало использование признанных статистических методов для учета демографических различий». Речь идет о методе американского нейропсихолога Роберта Хитона. Он заметил, что на результаты нейрокогнитивных тестов влияют в том числе этническая принадлежность, образование, возраст и пол человека — поэтому, чтобы сделать правильный вывод о психических нарушениях, результаты тестов надо корректировать с учетом демографических показателей. Этот метод подходит для диагностики отдельных пациентов, но его повсеместное использование при определении денежных компенсаций ведет к дискриминации, объяснял в августе 2020 года в интервью The New York Times профессор неврологии из Бостонского университета Роберт Стерн, который выступал в качестве эксперта в суде по иску Дэвенпорта и Генри.

Иск бывших футболистов привлек внимание четырех конгрессменов от Демократической партии. В сентябре 2020 года они направили НФЛ вопросы о том, как применялась система «расового нормирования» и как она влияла на распределение компенсаций. В феврале 2021 года телеканал ABC рассказал о переписке врачей НФЛ, которые обсуждали, что у них нет реальной свободы отказаться от системы «расового нормирования» (лига утверждала обратное) и что эта система действительно дискриминирует темнокожих игроков.

В марте 2021 года суд отклонил иск Дэвенпорта и Генри. При этом судья Анина Броди выразила обеспокоенность из-за системы «расового нормирования» и поручила проверить практику ее применения. Но многие бывшие игроки НФЛ все равно остались недовольны решением Броди. В мае она получила петицию с требованием равных условий для белых и темнокожих футболистов, собравшую 50 тысяч подписей. Петицию передали бывший игрок НФЛ Кен Дженкинс (сам он от когнитивных нарушений не страдает) и его жена Эми Льюис.

Неизвестно, сколько темнокожих бывших футболистов лишились компенсации из-за системы «расового нормирования». Нейрокогнитивные тесты после соглашения 2013 года прошли более семи тысяч игроков. Заявки на компенсации по деменции подали около двух тысяч человек, около 600 из них получили деньги — от 516 до 715 тысяч долларов в зависимости от стадии деменции. Адвокат игроков Найджи Дэвенпорта и Кевина Генри Сирил Смит предположил, что заявки от белых футболистов принимались в два-три раза чаще, чем от темнокожих.

Темнокожие футболисты составляют около 70% от общего состава действующих игроков Национальной футбольной лиги США и около половины ее бывших игроков.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег

Ольга Корелина