Вторая ракетка мира Наоми Осака снялась с «Ролан Гаррос» из-за психологических проблем Она также отказалась общаться с прессой. Но журналисты ее поддержали

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Martin Bureau / AFP / Scanpix / LETA

Японская теннисистка Наоми Осака объявила, что прекращает дальнейшее участие в Открытом чемпионате Франции по теннису.

Перед началом «Ролан Гаррос» 23-летняя спортсменка, действующая вторая ракетка мира, заявила, что не будет участвовать в обязательных пресс-конференциях на турнире. После того, как в воскресенье в первом раунде «Ролан Гаррос» Осака победила румынку Патрисию Марию Тиг и действительно не пришла на послематчевую пресс-конференцию, организаторы турнира оштрафовали японку на 15 тысяч долларов, пригрозив ей в случае продолжения бойкота СМИ дальнейшими санкциями, вплоть до дисквалификации.

В итоге Осака сама снялась с «Ролан Гаррос», объяснив свое поведение психологическими проблемами. «Думаю, сейчас для турнира, других игроков и моего благополучия будет лучше, чтобы я снялась и все могли сосредоточиться на теннисе», — говорится в заявлении Осаки в инстаграме. Теннисистка сказала, что возьмет перерыв в выступлениях, а затем обсудит с организаторами теннисных турниров возможные изменения, чтобы сделать соревнования более комфортными для игроков, прессы и болельщиков.

Правда в том, что после US Open 2018 года у меня возникали затяжные депрессии, с которыми мне было очень трудно справиться. Все, кто со мной знаком, знают, что я интроверт. Все, кто видел меня на турнирах, замечали, что я часто хожу в наушниках, потому что это помогает притупить чувство тревоги.

Представители прессы всегда были добры ко мне, но я хочу извиниться перед журналистами, но я не люблю говорить перед публикой и получаю приступы тревожности перед тем, как выйду к СМИ».

Теннисная пресса всегда хорошо ко мне относилась (и я хочу отдельно извиниться перед всеми классными журналистами, которых могла обидеть), но у меня нет природной предрасположенности к публичным выступлениям, и я очень переживаю, когда мне нужно говорить с медиа. Я очень нервничаю, и мне тяжело идти на контакт.

Как отмечает издание «Чемпионат», многие журналисты поддержали решение Осаки. «Она ничего не должна теннису и средствам массовой информации. Отсутствие сострадания, отсутствие даже минимального чувства приличия, проявленного к ней значительным количеством людей, говорит о многом», — в частности, написал в твиттере журналист USA Today Майк Фриман.

Наоми Осака — четырехкратная победительница турниров серии Большого шлема: она дважды выигрывала US Open (2018,2020) и Australian Open (2019, 2021).

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