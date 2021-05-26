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Sedat Peker / Youtube

С начала мая беглый босс турецкой мафии Седат Пекер публикует на ютьюбе ролики, в которых обвиняет ведущих политиков страны в заказных убийствах, изнасилованиях и коррупции. Особенно жесткие обвинения он выдвинул в адрес правящей партии, которую возглавляет президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Теперь его ролики обсуждает вся страна, а попытки турецких властей справиться с неожиданным политическим кризисом пока лишь усугубляют его.

49-летний Седат Пекер приобрел известность в качестве видного члена турецкой мафии еще в 1990-х годах, а в 2007-м был приговорен к 14 годам заключения за ряд преступлений — в том числе за создание преступной группировки и руководство ею, отмечает Reuters. В общей сложности Пекер отбыл несколько тюремных сроков, однако в 2014 году он был освобожден и, судя по всему, снискал расположение к себе в турецкой правящей Партии справедливости и развития (ПСР), пишет The Guardian. Тем не менее, в январе 2020 года мафиози бежал из страны — после того, как турецкое МВД начало новое расследование в отношении связанных с ним группировок.

Сам Пекер заявил, что в настоящее время находится в Дубае. Его первое видео, выпущенное 2 мая, было опубликовано всего через несколько недель после того, как полиция арестовала почти 50 человек, связанных с его группировкой, сообщило издание Vice.

Теперь в своих видео мафиози обвиняет ПСР в предательстве, а также описывает обширное сотрудничество между организованной преступностью и высшими должностными лицами Турции. Последних он также обвинил и в ряде других преступлений. Тяжкие обвинения Пекер, в частности, выдвинул в адрес Мехмета Агара, турецкого политика и бывшего министра внутренних дел, а также его сына Толга Агара, депутата от ПСР. На видео, опубликованном 6 мая, Пекер утверждает, что именно Толга Агар изнасиловал и убил казахстанскую журналистку Елдану Кахарман. В марте 2019 года Кахарман была найдена мертвой в резиденции Агара. Ее смерть признали самоубийством — но это, по словам Пекера, было лишь прикрытием, организованным властями страны. Он также заявил, что Мехмет Агар был связан с убийством в 1993 году Угура Мумку, известного журналиста-расследователя, который погиб в результате взрыва заминированного автомобиля.

Пекер признался, что и сам причастен к преступлениям: люди из его группировки по указанию функционеров из ПСР нападали на офисы изданий и угрожали ученым, призывавшим к миру между Турцией и Рабочей партией Курдистана, а также помогали захватить активы и имущество, принадлежащее врагам правящей партии.

Однако самые громкие разоблачения Пекера касаются одного из ключевых политиков страны Сулеймана Сойлу — главы турецкого МВД и соратника президента страны, лидера ПСР Реджепа Тайипа Эрдогана. Ранее именно Сойлу, по словам Пекера, защищал его от недружественных ему политических кланов в ПСР, а затем предупредил о готовящемся аресте, что позволило мафиози бежать в Дубай.

Почему теперь Пекер решил разоблачить министра и других турецких функционеров, не совсем понятно — как и то, почему он не выдвинул никаких обвинений в адрес самого Эрдогана (которого мафиози называет «брат Тайип»), констатирует Vice. Зрители в ютьюбе гадают и по поводу обстановки, в которой это происходит: Пекер сидит за столом в гостиничном интерьере с массивным золотым медальоном на шее, а перед ним разложены его заметки и книги. Последние меняются от видео к видео (например, в одном из роликов это был роман о мафии «Омерта» Марио Пьюзо, автора «Крестного отца», в других — книги по истории Турции, о Льве Троцком и Бобе Дилане), и это заставило некоторых искать в них некие закодированные послания.

Пятое видео, опубликованное Седатом Пекером REİS SEDAT PEKER

Сам Пекер в своих не всегда связных выступлениях регулярно шутит, хохочет и переходит от юридического языка к живой разговорной речи, обещая своим оппонентам, что «их конец придет от руки, держащей штатив камеры». В результате его канал на короткое время стал самым рейтинговым телешоу в мире в рейтинге сайта Internet Movie Database (позже администрация сайта его оттуда удалила), отмечает The Guardian. В общей сложности по состоянию на 26 мая его видео набрали на ютьюбе более 55 миллионов просмотров.

Обвинения Пекера уже спровоцировали в Турции политический кризис: оппозиция активно требует отставки главы МВД, а рейтинг ПСР, и без того серьезно пострадавший из-за экономического кризиса в стране, может обрушиться: он уже упал до 27%, отмечает Deutsche Welle.

В свою очередь, глава МВД отверг обвинения мафиози, назвав их частью «международной операции» против Турции и потребовав, чтобы тот вернулся в страну и предстал перед судом. Он также потребовал возбудить против Пекера уголовное дело по обвинению в клевете. Турецкий президент после публикации первых видео сказал, что ПСР и его правительство установили мир в стране, взяв на себя борьбу с преступными группировками, и что теперь оно «сорвет и этот грязный сценарий». 24 мая власти Турции также объявили об аресте брата мафиози Атиллы Пекера (в одном из видео Седат Пекер заявил, что попросил своего брата убить оппозиционного политика и журналиста Кутлу Адалы в 1996 году; Адалы был расстрелян из автоматов возле своего дома в Северном Кипре).

Турецкое государственное информагентство Anadolu объявило об увольнении своего корреспондента Мусаба Турана — после того, как тот задал на правительственной пресс-конференции вопрос об обвинениях в адрес Сулеймана Сойлу, объяснив, что сейчас в Турции «все, даже дети, говорят об этом в магазинах, на рынках, в метро».

«Для многих из нас это почти как мыльная опера», — описал реакцию турецкого общества на происходящее в разговоре с Vice студент Джанан Озкан. — Я уверен, что там [на видео] есть и какие-то небылицы, но не думаю, что все это получится легко отбросить». Сам Пекер, успевший выпустить семь видеороликов, пообещал, что выпустит еще пять.

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