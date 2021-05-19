В Италии осушили водохранилище, в центре которого стояла колокольня. Теперь там можно увидеть развалины затопленной 70 лет назад деревни

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На севере Италии в регионе Южный Тироль в рамках ремонтных работ осушили искусственное озеро Лаго-ди-Резия, которое известно благодаря колокольне церкви XIV века, поднимающейся над его поверхностью. Теперь на дне можно увидеть развалины деревни Курон, на месте которой водохранилище появилось в 1950 году. Тогда в Куроне жили несколько сотен человек — но власти решили построить плотину, чтобы увеличить мощность близлежащей электростанции, для чего деревня была затоплена, а местных жителей расселили. История деревни стала прототипом для сериала Netflix «Затопленный город». По сюжету звон колокольни, поднимающейся над озером, означает для слышащего скорую смерть.

Так выглядело водохранилище в 2014 году Volker Rauch / Scanpix / LETA

Руины деревни Курон Luisa Azzolini

Luisa Azzolini

Luisa Azzolini

G.News / EPA / Scanpix / LETA

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