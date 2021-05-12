На пляже в Калифорнии нашли страшную черную рыбу. Это глубоководный хищник из мультфильма «В поисках Немо»

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На пляже парка Кристал-Коув в Калифорнии обнаружили глубоководную рыбу черного цвета с острыми зубами и «удочкой» на голове.

Парк заявил, что рыба, скорее всего, относится к одному из видов отряда удильщикообразных (их еще называют морскими чертями). В мире существует более 200 видов удильщиков. Они обитают на глубине до четырех с половиной километров. Удильщики имеют прозрачные острые зубы и большую пасть, позволяющую им проглатывать добычу больше них самих. Из-за своего пугающего внешнего вида удильщик стал одним из персонажей мультфильма «В поисках Немо», где чуть не съел главных героев.

Самки удильщиков достигают длины больше метра и обычно имеют на голове вырост в виде «удочки» с биолюминесцентной «приманкой», привлекающей добычу. Самцы удильщиков гораздо меньше самок. При спаривании самец вцепляется зубами в самку, постепенно срастаясь с ней и получая от нее пищу и защиту. Такой способ размножения называют «половым паразитизмом». На одной самке могут паразитировать сразу несколько самцов.

Удильщики не являются редкими рыбами, но их нечасто можно увидеть на поверхности. Выброшенную на берег самку удильщика в парке Кристал-Коув нашел рыбак Бэн Эстес, просто гулявший по пляжу. «Я никогда не видел такую рыбу», — признался он The Guardian. «Не знаю, понял ли он значение того, что он обнаружил», — сказала Los Angeles Times Джессика Роум, координатор местной компании по организации морских круизов Daveyʼs Locker Sportfishing & Whale Watching. Роум отметила, что рыба сохранилась в идеальном состоянии.

Сотрудники парка Кристл-Коув заморозили тушу удильщика. Ее планируют отправить в Лос-Анджелесский музей естественной истории.

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