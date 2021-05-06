Власти Сербии пообещали заплатить всем, кто уже в мае привьется от коронавируса. Вероятно, это первая подобная инициатива в мире

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Житель Сербии делает прививку от коронавируса в ресторане города Крагуевац, 4 мая 2021 года Marko Djurica / Reuters / Scanpix / LETA

Жителям Сербии старше 16 лет, которые до 31 мая получат хотя бы одну дозу вакцины против коронавируса, заплатят по три тысячи динаров (около 25 евро). Об этом в эфире сербского телеканала Pink TV заявил президент страны Александр Вучич.

Я посоветовался с премьер-министром, и мы [решили, что] не можем принимать насильственные решения по вакцинации. Мы думали, как вознаградить людей, проявивших ответственность. Мы приняли решение оказать дополнительную финансовую помощь вакцинированным людям.

Вучич добавил, что для государственных служащих, которые сделали прививку и все равно заразились коронавирусом, будет предусмотрен оплачиваемый отпуск по болезни. Госслужащие, которые не были вакцинированы, на оплачиваемый больничный рассчитывать не смогут.

Правительство Сербии уточнило, что финансовая помощью предусмотрена за прививку любой из четырех одобренных в стране вакцин — Sinofarm, Pfizer, AstraZeneca и «Спутник V». Предоставить документы, подтверждающие вакцинацию, нужно будет до 15 июня. Финансовую помощь выплатят до 20 июня.

Кажется, Сербия — первая страна, пообещавшая награду за вакцинацию на уровне государства. Но у этой инициативы есть минусы

Сербия, вероятно, стала первой страной, предложившей оплату за вакцинацию, заявил AFP известный сербский эпидемиолог Зоран Радованович. «Я не встречал в медицинской литературе случаев, когда кому-либо платили за вакцинацию против COVID-19. То есть, мы можем быть первыми не только в Европе, но и в мире».

Радованович отметил, что у этой инициативы есть как плюсы, так и минусы: она может подтолкнуть к вакцинации людей, живущих бедно, но вызвать отторжение у других. «Логика такова: если государство платит мне за то, что, как утверждается, делается для моего же блага, это подозрительно», — пояснил эпидемиолог.

В других странах тоже вознаграждают за прививки от ковида. Но обычно это делает бизнес или местные власти

Вознаграждение за вакцинацию против коронавируса существует и в других странах, но обычно на уровне бизнеса. Эта практика наиболее распространена в США, где компании предлагают клиентам, сделавшим прививку, промокоды, скидки и подарки, а также доплачивают собственным сотрудникам, прошедшим вакцинацию. Например, персоналу McDonaldʼs стали начислять за это сумму, соответствующую четырем часам работы.

В некоторых странах подарки вакцинированным предлагают местные власти. В Израиле это небольшие продовольственные наборы, в Японии — подарочные сертификаты, в американском штате Нью-Джерси — бесплатное пиво. По такому же пути пошли власти некоторых регионов России. В Москве пожилым людям старше 60 предлагали подарочную карту на тысячу рублей за вакцинацию, на Чукотке пожилым людям обещали единовременную выплату двух тысяч рублей, в Хабаровском крае — десяток яиц бесплатно.

А Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе в начале мая опубликовал результаты большого социологического исследования с участием 75 тысяч американцев, из которого следует, что денежная выплата на треть повышает готовность людей вакцинироваться. Правда, речь идет уже о сумме в 100 долларов. При этом у 15% опрошенных это, напротив, снижает желание сделать прививку.

В Сербии привили 1,3 миллиона собственных граждан. И больше 20 тысяч иностранцев

С начала пандемии в Сербии выявили почти 696 тысяч случаев коронавируса, почти 6500 заразившихся умерли. За последние сутки в стране подтвердили 1402 новых случая ковида, 22 заболевших умерли. К началу мая вакцинацию в стране прошли около 1,3 миллиона из семи миллионов жителей Сербии.

Массовая вакцинация в стране стартовала в январе. В первые месяцы она шла активными темпами, но к началу апреля начала замедляться. Эксперты в разговоре с «Би-би-си» объясняли это тем, что все желающие сделать прививку ее уже сделали; они советовали властям сосредоточиться на работе с теми, кто относится к вакцинации скептически.

В конце марта власти Сербии даже предложили бесплатно привить от коронавируса иностранцев. Это было связано с истечением срока годности у партии вакцины AstraZeneca. На прививку в Сербию приехали более 20 тысяч жителей соседних стран, однако в апреле в Сербии перестали делать прививки иностранцам.

А в ответ на снижение интереса к вакцинации в стране запустили рекламу прививок на телевидении и на билбордах. Прививочные пункты в стране открыты в том числе в ресторанах, а записаться на вакцинацию можно даже через вайбер. В начале апреля правоохранительные органы задержали несколько антипрививочников за распространение ложных сведений о вакцинации.

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