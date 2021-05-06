Принца Лихтенштейна обвинили в убийстве самого большого медведя в Евросоюзе Животное застрелили в Трансильвании на трофейной охоте, хотя она официально запрещена

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Медведь Артур. Снимок сделан активистами Agent Green в октябре 2019 года Agent Green / AP / Scanpix / LETA

Две неправительственные организации в сфере охраны окружающей среды обвинили принца Эмануэля из правящей династии княжества Лихтенштейн в трофейном убийстве на охоте самого крупного медведя, водившегося на территории Румынии.

По сведениям румынской НКО Agent Green и австрийской VGT, в марте принц, постоянно проживающий в Ригерсбурге в Австрии, получил от министерства окружающей среды Румынии официальное разрешение на отстрел медведицы, нападавшей на фермерские хозяйства в коммуне Ождула в исторической области Трансильвания на северо-западе страны. Документ, разрешающий принцу охоту с 12 по 16 марта, попал в прессу.

Однако, как утверждают активисты, вместо охоты на медведицу Эмануэль застрелил 17-летнего бурого медведя по кличке Артур, который обитал в безлюдной охраняемой местности и несколько лет находился под наблюдением экологов. В Agent Green назвали Артура, возможно, самым крупным медведем на территории Евросоюза.

Судя по документам, имеющимся в распоряжении организации, за убийство Артура принц получил 592,8 рейтинговых очка из 600 возможных — это является рекордом в индустрии трофейной охоты. За добычу медведя Эмануэль заплатил семь тысяч евро, добавляет The Guardian.

Представители принца отказались от каких-либо комментариев прессе. В министерстве окружающей среды Румынии заявили, что начали расследование инцидента.

Трофейная охота в Румынии запрещена с 2016 года, а бурые медведи находятся под охраной в соответствии с международными и местными законами. Власти лишь изредка выдают специальные разрешения на отстрел животных, угрожающих жизни местных жителей.

Вы читали «Медузу». Вы слушали «Медузу». Вы смотрели «Медузу» Помогите нам спасти «Медузу» Дать денег