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Зураб Джавахадзе / ТАСС

Алексея Навального опубликовал пост с зарплатами наиболее известных сотрудников RT.

Как сообщили в ФБК, несколько недель назад в фонде получили «удивительный и очень полезный документ — штатное расписание медиахолдинга Маргариты Симоньян, Раши Тудей». В этом списке были все сотрудники и их официальные зарплаты за несколько лет.

В ФБК заявили, что сравнили цифры с другими источниками и «удостоверились, что они верны».

В ФБК привели в качестве примера зарплаты нескольких наиболее известных представителей RT.

Леся Рябцева — 4,5 миллиона рублей в год (368 тысяч в месяц)

Станислав Яковлев (Ортега) — 5 миллионов рублей в год (420 тысяч в месяц)

Максим Кононенко — 540 тысяч рублей в месяц

Константин Придыбайло — 314 тысяч рублей в месяц

Георгий Бабаян — 200 тысяч рублей в месяц

— 444 тысячи рублей в месяц

— 754 тысячи рублей в месяц

Екатерина Винокурова — 4,5 миллиона рублей в год (370 тысяч в месяц)

В ФБК подчеркнули, что большинство из этих сотрудников публикуют лишь несколько небольших текстов в месяц. Большинство из них посвящено критике Алексея Навального.