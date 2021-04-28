Соратники Навального рассказали о зарплатах сотрудников RT. Леся Рябцева получает 368 тысяч рублей в месяц, Максим Кононенко — 540 тысяч
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Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал пост с зарплатами наиболее известных сотрудников RT.
Как сообщили в ФБК, несколько недель назад в фонде получили «удивительный и очень полезный документ — штатное расписание медиахолдинга Маргариты Симоньян, Раши Тудей». В этом списке были все сотрудники и их официальные зарплаты за несколько лет.
В ФБК заявили, что сравнили цифры с другими источниками и «удостоверились, что они верны».
В ФБК привели в качестве примера зарплаты нескольких наиболее известных представителей RT.
- Леся Рябцева — 4,5 миллиона рублей в год (368 тысяч в месяц)
- Станислав Яковлев (Ортега) — 5 миллионов рублей в год (420 тысяч в месяц)
- Максим Кононенко — 540 тысяч рублей в месяц
- Константин Придыбайло — 314 тысяч рублей в месяц
- Георгий Бабаян — 200 тысяч рублей в месяц
- Митя Леонтьев — 444 тысячи рублей в месяц
- Виталий Серуканов — 754 тысячи рублей в месяц
- Екатерина Винокурова — 4,5 миллиона рублей в год (370 тысяч в месяц)
В ФБК подчеркнули, что большинство из этих сотрудников публикуют лишь несколько небольших текстов в месяц. Большинство из них посвящено критике Алексея Навального.
Все это делается на деньги налогоплательщиков. На государственные средства. Абсолютно официально. [Президент России Владимир] Путин, его министры, правительство, приняли решение, что Симоньян и RT нужны такие бюджеты, это, по их мнению, — оправданно и справедливо. Маргарита сама получает 1,7 миллиона в месяц. Ее первый заместитель Елизавета Бродская — 2,1 миллиона. А генеральный директор RT Алексей Николов — 2,6 миллиона в месяц. Такие зарплаты.