Актриса Елена Проклова рассказала, как в 15 лет ее домогался известный актер. В соцсетях решили, что это был Олег Табаков

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Александр Коньков / ТАСС

24 апреля на телеканале НТВ вышла программа «Секрет на миллион» с актрисой Еленой Прокловой. Она рассказала о том, что в подростковом возрасте — в 12 и 15 лет — пережила сексуальные домогательства. По словам 67-летней артистки, после этого ее на протяжении всей жизни преследовал страх физической близости.

Наверно, во взрослую сексуальную жизнь все входят по-разному. Меня в эту взрослую жизнь окунули, как в лужу с грязью. Я настолько напугана сексом, что боюсь его до сих пор. Потому что, очевидно, мой первый опыт был настолько жестким, разрушающим… и это было извращение. Я с этого первого опыта поняла, что секс — это то, что унижает женщину, то, что ее разрушает.

Актриса рассказала, что в 12-летнем возрасте столкнулась с домогательствами во время съемок фильма. Съемочная группа жила в гостинице в украинском городе Мукачево. Там к ней приставал второй режиссер картины, заявила Проклова. По ее словам, она не решилась рассказать об этом кому-либо.

После репетиций меня подстерегал в коридоре взрослый мужчина, который меня зажимал к стене, в какой-нибудь дверной проем, забирался ко мне под мои кофты. Он пытался забраться ко мне в нижнее белье. Я просила кого-то проводить меня, но все заняты, все бежали к себе в номера. <…> Я даже не знаю, как бы я могла это маме тогда рассказать.

В 15 лет актриса снова стала жертвой домогательств на съемках. К ней проявил интерес известный актер, которого она считала своим кумиром и в которого была влюблена, сказала Проклова. Он пообещал подготовить ее к поступлению в Школу-студию МХАТ и под этим предлогом стал встречаться с ней наедине.

После съемок он увез меня в лес… «Ну давай, давай, сейчас будем с тобой проходить басню, читай ее», — сказал он, зашел сзади, взял меня за грудь, прижал к своему возбужденному… И когда я сказала: «Ой, что вы делаете?», он ответил: «Тихо. Ты меня слушай. Ты просто меня слушай». И он перемежал эту басню с какими-то действиями, клал мне руки между ног.

Отношения Прокловой с этим актером продлились два года. Артистка сравнила их с отношениями «удава и кролика». По ее словам, мужчина пытался склонить ее к сексу, а после того, как она отказалась, заставлял ее раздеваться, мастурбировал при ней и склонял к оральному сексу. Когда она говорила, что не хочет, он якобы убеждал, что любит ее и что должен сделать ее женщиной.

Однажды я пыталась поговорить об этом с мамой. Я упала перед ней на колени, сказала: «Мамочка, я не знаю, как мне быть, помоги, мне плохо». Она сказала: «Лен, ну хватит, эти твои актерские штучки, хватит мне здесь рыдать!». И ушла к себе. А я бы, наверно, не смогла рассказать. Раньше это не принято было обсуждать.

Проклова рассказала, что актер был женат, но говорил, что разведется и женится на ней, когда ей исполнится 18 лет. Он попросил руки девушки у ее родителей, хотя изначально просил скрывать от них эти отношения. По словам артистки, ее «спас» первый муж, за которого она вышла замуж в 18 лет.

Он кричал: «Ты не имеешь права! Это все мое! Какой муж, какое замужество?» Когда он узнал, что я беременна, был такой скандал: «Ребенок может быть только от меня, ты не должна это делать!» Это было жестоко. Он даже иногда бил меня за то, что я хочу выйти замуж за другого.

Рассказ Прокловой прокомментировала вдова Олега Табакова: «Елена всегда с любовью говорила об Олеге Павловиче»

Проклова не назвала имени актера, о котором рассказала. Но в соцсетях пришли к выводу, что речь идет про Олега Табакова, умершего в 2018 году. Когда Прокловой было 15 лет, она вместе с Табаковым снималась в фильме «Гори, гори, моя звезда». Раньше актриса говорила, что у них был роман и что актер просил ее руки.

В актерской среде нашлись как те, кто раскритиковал Проклову, так и те, кто ее поддержал. Среди последних была актриса Татьяна Бронзова, жена актера Бориса Щербакова. В разговоре с «Комсомольской правдой» она выразила уверенность, что Проклова сказала правду.

Я знала эту историю, но не в таких подробностях. <…> Этот актер был очень влиятельным человеком. Ни одна девочка, особенно молоденькая студентка, не могла бы дать ему отпор, потому что зависима… В театральной тусовке об этом все знали. Ведь были еще и другие студентки. В Школе-студии [МХАТ], где он преподавал, у него были любимые девочки, даже при том, что он был женат.

Вдова Олега Табакова актриса Марина Зудина после выхода программы «Секрет на миллион» с Прокловой написала в комментариях в инстаграме: «Во-первых, она не назвала имя! А исповедь к священнику, а лечение — к психотерапевту хорошему. Без обид…» Через несколько дней Зудина прокомментировала рассказ Прокловой подробнее.

Я не смотрела программу с Еленой Прокловой и не буду смотреть! Стали писать и оскорблять меня и моего мужа! Почему? Хотят скандала. Скандала не будет. Стравить нас не получится. <…> Елена всегда с любовью говорила об Олеге Павловиче, посмотрите ее интервью. Поэтому давайте не додумывать за нее. Я уверена, что ни за какие деньги она бы не стала говорить в его адрес подобное.

Ольга Корелина