Американец заблудился в национальном парке и отправил другу фото с просьбой о помощи Полиция нашла его благодаря энтузиасту из твиттера, который увлекается анализом снимков

45-летний американец Рене Компеан — опытный турист и не раз бывал в Национальном парке Анджелес в штате Калифорния. 12 апреля он приехал туда в очередной раз и решил пройти по новой тропе. Через несколько часов турист понял, что заблудился. Становилось все холоднее, ветер усиливался, а в его телефоне осталось всего 10% заряда, пишет The Washington Post.

Компеан забрался повыше в гору и послал другу сообщение «SOS. Мой телефон разряжается. Я заблудился». Также турист отправил снимок, который, по его мнению, должен был помочь его найти. Это было фото его ног на фоне горы. Из-за плохой связи разрешение снимка было низким. Кроме того, в телефоне Компеана не работала функция определения местоположения.

Полиция получила снимок и начала поиски туриста. Они продолжались целую ночь, но оказались безрезультатными. Тогда полицейские выложили фотографию в соцсети. Они надеялись найти человека, который узнает местность и поможет им найти Компеана.

Фотография, которую Компеанн отправил другу

Фото увидел 47-летний пользователь твиттера из Калифорнии Бенджамин Куо, который тоже занимается пешим туризмом. Среди других его хобби — изучение спутниковых снимков. С их помощью Куо отслеживает лесные пожары и предупреждает о них в твиттере. Еще ему интересно определять локации, где снимали сцены из фильмов, телешоу или рекламы, изучая фото этих съемок.

Полицейские указали, что Компеан потерялся в районе горы Уотерман в Национальном парке Анджелес. Также они назвали местность, где был найден автомобиль туриста. Эти детали, а также фото Компеана дали Куо отправные точки для поиска. Он определил участок, где мог потеряться турист, и сравнил его снимок со спутниковыми изображениями из сервиса Google Earth (указав дату и время как на фото). В итоге Куо определил координаты предполагаемого местонахождения Компеана и поделился ими с полицией в твиттере. Также он позвонил полицейским и отправил им письмо по электронной почте.

Предполагаемое местонахождение Компеана, указанное Куо

Полиция сверила выводы Куо с собственными данными и отправила вертолет на поиски Компеана. Туриста нашли менее чем в полутора километрах от того места, которое указал Куо. К тому моменту Компеан провел в национальном парке 27 часов (он был одет в шорты и худи и имел при себе лишь литр воды и энергетический батончик). Турист был цел, хотя сильно замерз, сорвал голос криками о помощи и не спал, так как заметил двух пум и медведя.

Компеан вместе со спасателями

Сержант Джон Гилберт из департамента шерифа округа Лос-Анджелес сказал The Washington Post, что местным полицейским часто приходится искать заблудившихся туристов. Только в 2020 году было 162 таких случая. По словам Гилберта, Компеану повезло, что его отыскали так быстро. «Благодаря помощи Бена [Куо] мы смогли добраться до него гораздо раньше, чем могли бы», — сказал сержант. Один из спасателей, которые эвакуировали Компеана, в вертолете написал ему записку со словами «Ты такой везунчик».

Компеан c этим согласен. Он уже пообщался с Куо по зуму и заявил, что обязан ему жизнью. На следующей неделе они собираются встретиться лично. «Возможно, мы даже сходим вместе в поход», — сказал Компеан, который называет Национальный парк Анджелес своим любимым местом для пешего туризма и собирается посещать его и в дальнейшем.

Однако администрация парка заявила, что место, где нашли Компеана, находится в глубине лесного участка, который в 2020 году был уничтожен природным пожаром и закрыт для туристов. Администрация начала расследование того, как Компеан туда попал. Если его признают виновным в проникновении в зону, закрытую из-за лесного пожара, ему грозит до шести месяцев тюрьмы и штраф до 10 тысяч долларов. Сам турист заявил, что не сошел бы с тропы, если бы на ней были указатели. Возможно, их уничтожил тот самый лесной пожар.

Пересказала Ольга Корелина