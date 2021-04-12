Во Франции решили запретить короткие авиаперелеты. Так страна борется с изменением климата

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10 апреля Франции с подачи правительства страны проголосовало за запрет внутренних авиаперелетов на небольшие расстояния, пишет Le Figaro. Это решение было принято в рамках общей стратегии страны по сокращению выбросов углекислого газа.

Теперь запрет должен одобрить французский Сенат. Если это произойдет, в Национальном собрании пройдет финальное голосование, которое окончательно его утвердит. Как отмечает Reuters, это почти наверняка произойдет, так как большинство в нижней палате принадлежит пропрезидентской партии «Вперед, Франция!» и ее союзникам. Впрочем, в сенате большинство у оппозиции, подчеркивает Deutsche Welle.

Если документ пройдет все стадии одобрения в двух палатах, авиакомпании не смогут выполнять рейсы между французскими городами, если от одного из них до другого можно добраться на поезде быстрее, чем за два с половиной часа. Таким образом, авиакомпании не смогут летать между Парижем, Нантом, Лионом или Бордо.

Авиакомпании критиковали законопроект, называя его несвоевременным на фоне кризиса отрасли из-за пандемии коронавируса: даже без новых запретов восстановление рынка авиаперевозок до уровня 2019 года ожидалось только к 2024 году.

Лишь за три дня до голосования в парламенте власти одобрили пакет помощи в 4 миллиарда евро для национальной авиакомпании Air France, которая незадолго до этого отчиталась о рекордных убытках. Это уже второй раз, когда правительство оказывает поддержку Air France — в 2020 году компания уже получала 7 миллиардов евро.

При этом голосование о запрете коротких маршрутов, по сути, ратифицирует уже существующее положение вещей, поскольку Air France еще в мае 2020 года была вынуждена отказаться от этих маршрутов в обмен на финансовую поддержку, подчеркивает RFI. Зато эта мера не позволит летать по этим маршрутам конкурирующим авиакомпаниям.

Норма о запрете полетов на небольшие расстояния была предложена Гражданским конвентом Франции — консультативной группой, сформированной по инициативе президента Эммануэля Макрона в 2019 году для обсуждения идей по борьбе с изменением климата.

Макрон поставил перед конвентом задачу выработать меры, которые позволили бы в 2030 году снизить выбросы на 40% по сравнению с уровнем 1990 года. В числе других предложений конвента — запрет на рекламу внедорожников, предоставление кредитов на покупку электромобилей, увеличение налогов на азотные удобрения.

Конвент первоначально предлагал запретить рейсы между городами, расстояние между которыми можно преодолеть на поезде за четыре часа, однако в процессе обсуждения в парламенте это требование было смягчено.

Франция — не первая страна в Европе, которая пытается ограничить авиасообщение ради уменьшения парниковых выбросов. В 2020 году правительство Австрии ввело налог в 30 евро на авиабилеты на расстояния меньше 350 километров, а также предоставило субсидии национальному перевозчику Austrian Airlines в обмен на отказ от полетов по маршруту Вена — Зальцбург. Парламент Нидерландов в 2019 году проголосовал за запрет авиарейсов между Амстердамом и столицей Бельгии Брюсселем — однако эта мера так и не была реализована, так как она нарушала законодательство Евросоюза о свободном перемещении между странами.

Григорий Левченко