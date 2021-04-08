Протестующие у стены в Белфасте, разделяющей районы проживания юнионистов и националистов Jason Cairnduff / Reuters / Scanpix / LETA

В Северной Ирландии почти неделю продолжаются массовые беспорядки, участники которых вступают в столкновения с полицией. В общей сложности за это время ранения получили 55 полицейских, десятки участников столкновений были арестованы. Среди них — подростки в возрасте 13-14 лет.

В беспорядках, в основном, участвуют молодые люди из протестантских районов, жители которых традиционно поддерживают нахождение региона в составе Великобритании и более тесную связь с Лондоном.

7 апреля на улицы Белфаста вышли сотни людей. Они забросали полицейских камнями, а также угнали и сожгли двухэтажный автобус, закидав его «коктейлями Молотова». В тот же день произошли столкновения между лоялистами и сторонниками независимости Северной Ирландии от Великобритании. Они перебрасывались кирпичами, петардами и «коктейлями Молотова» через стену, разделяющую католические и протестантские районы.

С середины XX века, после того как Республика Ирландия стала независимым государством, в Северной Ирландии, оставшейся под властью британской короны, начался конфликт между сторонниками присоединения к Ирландии (республиканцы, в основном, католики) и сторонниками Великобритании (юнионисты или лоялисты, в основном, протестанты). В ходе конфликта вооруженные радикальные группировки с обеих сторон регулярно устраивали погромы и теракты, жертвами которых за почти 40 лет вооруженного противостояния стали более трех тысяч человек. Активная фаза конфликта закончилась в 1998 году, когда было подписано соглашение о политическом урегулировании. В его рамках участники радикальных группировок сложили оружие; многие из них продолжили отстаивать свои идеи уже в составе политических партий.

Поводом для беспорядков стало решение прокуратуры Северной Ирландии не возбуждать уголовное дело против членов националистической партии «Шинн Фейн» за нарушение антикоронавирусных ограничений — в декабре 2020 года они посетили похороны бывшего боевика Ирландской республиканской армии. После этого Демократическая юнионистская партия потребовала от главы полиции Северной Ирландии уйти в отставку.

Власти также признают, что росту напряженности способствовали особые условия по Северной Ирландии в рамках сделки по «Брекзиту», которые позволили избежать появления границы между Северной Ирландией, являющейся частью Великобритании, и Ирландией, входящей в ЕС. Несмотря на выход Соединенного Королевства из Евросоюза, на всей территории острова сохраняется свободное передвижение людей и товаров, а Северная Ирландия может беспошлинно ввозить товары из ЕС. Таможенная граница будет проходить по морю, отделяя Северную Ирландию от остальной территории Великобритании. Лоялисты считают, что эти условия могут в перспективе способствовать росту республиканских настроений в регионе.

Североирландские политики — как представители националистических партий, так и лоялисты — осудили насилие, но разошлись в оценках виновных. Лидер Демократической юнионистской партии Арлин Фостер заявила, что происходящее на улицах — «не протесты, а вандализм», и что действия участников беспорядков «не представляют юнионизм и лоялизм». В то же время влиятельный член «Шинн Фейн» Джерри Келли прямо возложил ответственность за происходящее на «криминальные группировки лоялистов».

Официальный Лондон пока никак не вмешивается в ситуацию. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон лишь выразил «глубокую обеспокоенность» по поводу происходящего и заявил, что разногласия можно преодолеть только путем переговоров, а не насилия.

Григорий Левченко