Семья из Владивостока с 1972 года стояла в очереди на жилье. Спустя почти 50 лет суд обязал мэрию предоставить ей квартиру

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Ленинский районный суд Владивостока обязал городскую администрацию предоставить семье Сафоновых жилье, в очереди на которое та стоит почти 50 лет. Суд удовлетворил соответствующий иск прокурора, сообщает краевая прокуратура.

В 1972 году Сафоновы поселились на Фонтанной улице в бараке, рассчитанном на три семьи, после чего встали в очередь на улучшение жилищных условий, сообщает VL.ru, ссылаясь на 49-летнюю Елену Сафонову. По ее словам, сперва в бараке поселились ее родители, затем на свет появились сама женщина и ее младший брат. Позже там же стали жить двое ее сыновей.

По всем нормативам, отмечает VL.Ru, семье из шести человек полагалась квартира, площадь которой превышает 100 квадратных метров. Но почти 50 лет власти Владивостока не могли найти квартиру, подходящую по площади, говорят в прокуратуре.

«Около семи лет назад нас переселили на улицу Кирова, в однокомнатную квартиру площадью 32 квадратных метра», — рассказала Елена Сафонова. После смерти ее родителей в этой квартире живут четверо: сама Елена, ее 46-летний брат, а также двое ее сыновей 26 и 17 лет. «Старший сын спит на полу, мой брат на кухне, а младшему сыну утеплили балкон и поставили там кровать», — рассказывает Сафонова.

При жизни отец Сафоновой, а затем и сама женщина жаловались в прокуратуру из-за своих жилищных условий. Прокуратура Владивостока в ходе проверки по заявлению Сафоновой подтвердила, что семья с 1972 года стоит в очереди на жилье как малоимущая. Чтобы защитить права женщины и ее семьи, прокурор обратился в суд с иском, который удовлетворили в полном объеме. Согласно этому решению, власти города должны выделить семье 72-метровую квартиру (из расчета на четверых человек).

Елена Сафонова говорит, что семье могут выделить либо отдельную квартиру положенной площади, либо 40-метровую квартиру в дополнение к той, в которой они живут сейчас. «Нам, конечно, хотелось бы, чтобы дали дополнительную квартиру, туда бы поселились мы с сыновьями», — сказала Сафонова. При этом жительница Владивостока опасается, что власти города могут оспорить вынесенное решение.

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Александр Бакланов