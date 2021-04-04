В Египте устроили «парад фараонов». По улицам Каира торжественно провезли мумии 22 древних правителей страны

Церемония перевозки мумий фараонов в новый музей в Каире, 3 апреля 2021 года Mahmoud Khaled / AFP / Scanpix / LETA

В Каире вечером 3 апреля прошла торжественная церемония перевозки мумий древнеегипетских фараонов в новый музей. Она получила название «Золотой парад фараонов».

22 мумии (18 фараонов и четырех цариц) и 17 саркофагов переместили из каирского Египетского музея в Национальный музей египетской цивилизации. «Мы выбрали [новый] музей, потому что впервые хотим показать мумии цивилизованно, для образовательных целей, а не для развлечения, как они экспонировались в Каирском египетском музее», — заявил Reuters египетский археолог Захи Хавасс.

Музеи расположены в нескольких километрах друг от друга. На время перевозки мумии поместили в специальные ящики, заполненные азотом. Каждый ящик везли в отдельном автомобиле, который был декорирован как погребальная лодка (в Древнем Египте они использовались для перевозки умерших фараонов к их гробницам). Покрытие дорог, по которым проезжали автомобили, перед церемонией обновили.

«Парад фараонов» Al Jazeera English

Процессия шла в порядке царствования фараонов, чьи мумии перевозили в новый музей, — от Секененре Таа II, который правил в 1569–1554 годах до нашей эры, до Рамзеса IX, правившего в 1126-1108 годах до нашей эры. Это был период так называемого Нового царства, когда захоронения в пирамидах давно закончились. Одним из самых важных экспонатов была мумия царицы Хатшепсут — первой женщины в истории Древнего Египта, которая провозгласила себя фараоном и получила полноценную царскую власть.

«Золотой парад фараонов» в прямом эфире транслировался по египетскому телевидению (полностью церемонию можно посмотреть здесь). Когда мумии прибыли в Национальный музей египетской цивилизации, в Каире устроили пушечный залп из 21 орудия.

Экспонаты выставят на всеобщее обозрение с 18 апреля. Музейный зал, где их разместят, спроектирован таким образом, чтобы создать ощущение присутствия в Долине Царей в Луксоре — ущелье на берегу Нила, где хоронили фараонов Древнего Египта в период Нового царства. Мумии, найденные там, были в начале XX века собраны в Египетском музее.

С помощью «парада фараонов» власти Египта хотят оживить интерес туристов к национальным коллекциям древностей, поскольку туристическая индустрия — одна из основных отраслей экономики страны — пострадала из-за пандемии, отмечает Reuters. При этом, как отмечает «Би-би-си», в стране многие десятилетия шли споры о том, что следует делать с мумиями: по мнению многих мусульман, мертвые тела не должны быть предметом экспонирования. Экс-президент страны Анвар Садат в 1980 году распорядился захоронить мумии, но вскоре он был убит исламистами, а решение так и осталось не выполненным.

«Эта великолепная церемония — новое свидетельство величия этого народа, хранителя этой уникальной цивилизации, уходящей в глубины истории», — заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, который участвовал в церемонии. На ней также присутствовали представители ООН — глава ЮНЕСКО Одрэ Азуле и руководитель Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили.

Ольга Корелина