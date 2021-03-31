На судостроительном заводе под Петербургом во время испытаний опрокинулся рыболовецкий траулер. На борту находились 80 человек, двое погибли

Петр Ковалев / ТАСС / Scanpix / LETA

Днем 30 марта под Петербургом опрокинулся строящийся рыболовецкий траулер . 61-метровое судно в цветах российского флага завалилось на бок и оперлось о стену причала на судостроительном заводе «Пелла» в городе Отрадное Ленинградской области. В МЧС рассказали, что после опрокидывания судна его трюм начала затапливать вода, но затем траулер зафиксировали так, чтобы остановить воду. В дальнейшем его планируют вернуть в исходное положение. Чтобы помешать возможному розливу нефтепродуктов, вокруг траулера установили боновые заграждения.

На борту траулера в момент происшествия находились 80 человек, сообщили в правительстве Ленинградской области. 78 рабочих «были сразу эвакуированы». При этом, судя по видео «Mash на Мойке», перед эвакуацией рабочие некоторое время оставались на траулере, держась за различные части судна. В МЧС в то же время сказали, что «шесть рабочих самостоятельно покинули судно», не уточняя, что стало с десятками других рабочих. По официальным данным, двоих пострадавших госпитализировали с переломами ребер.

В результате опрокидывания судна погибли мужчина и женщина, работавшие на траулере. Как уточняет «Фонтанка», их пропажу заметили после пересчета всех рабочих. К поискам привлекли водолазов, к вечеру 30 марта они нашли тела погибших в хвостовой части судна. 47news и «Фонтанка» уточняют, что это 44-летний сотрудник ООО «Интро-Пелла» Дмитрий Белоусов и 37-летняя сотрудница компании «РекордСтрой» Матлубахон Иброхимова, работавшая маляром. Известно, что Белоусов погиб, запутавшись в тросах.

Судно опрокинулось в ходе испытаний по , сообщил «Фонтанке» заместитель гендиректора завода «Пелла» Илья Вайсман. По данным 47news, в ходе испытаний использовали металлические кубы, заполненные бетоном, каждый весом 6,5 тонны. Испытания проходили второй день, но в первом случае рабочих вывели с судна. Очевидцы опрокидывания судна заявили журналистам, что подобное происходит не первый раз; в «Пелле» это отрицают.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ. Северо-Западная транспортная прокуратура взяла расследование дела на контроль.

Как это выглядело На судостроительном заводе под Петербургом опрокинулся траулер. Фотография

Александр Бакланов