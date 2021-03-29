Отделение РАН подготовило доклад о загрязнении атмосферы и почвы в Сибири. И засекретило его, посчитав «бомбой накануне выборов»

Норильск Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Сибирское отделение Российской академии наук (СО РАН) решило не публиковать в открытом доступе свой доклад о загрязнении атмосферы и почвы в регионах Сибири, а также ограничило на ютьюбе доступ к видеозаписи с заседания, на котором представили итоги работы ученых. Об этом сообщает «Тайга.инфо», ссылаясь на видео заседания, которое есть в распоряжении издания. В сети также опубликовали копию видео.

Доклад представили 25 марта в Новосибирске на заседании президиума Сибирского отделения РАН. Перед учеными выступил директор Института оптики атмосферы СО РАН Игорь Пташник, который, как отмечает «Тайга.инфо», ссылался в докладе на данные из открытых источников, в том числе Росгидромета.

На одном из слайдов презентации говорилось, что среди 18-20 российских городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения 78% расположены в Сибирском федеральном округе; в 23 городах округа оценивается как высокий, в том числе в девяти городах Иркутской области, пяти городах Красноярского края и трех городах Кузбасса. Кроме того, в презентации утверждалось, что 99% населения Таймыра живет в условиях высокого загрязнения воздуха.

Заседание президиума СО РАН Anton Lementuev

Среди 15 городов Сибири с высоким уровнем загрязнения в 14 городах чаще других встречается такой загрязнитель как бензапирен, который автор доклада назвал очень сильным канцерогеном. Норильск, Новокузнецк и Красноярск лидируют по сумме выбросов бензапирена, в Кызыле предельно допустимая концентрация этого вещества превышена в 116 раз, в Абакане — в 88 раз.

В докладе также представили данные о загрязнении почвы, например, о том, что в Новосибирской области 82% поверхностных вод считаются грязными, в Томской области — 68%. Лидерами по загрязнению почвы тяжелыми металлами, в том числе свинцом, цинком, никелем и медью, стали Свирск в Иркутской области и Норильск в Красноярском крае, в то время как в Новокузнецке — самое большое загрязнение почвы нитратами и фторидами.

Кроме того, в документе говорилось о высокой заболеваемости среди жителей. Самые высокие показатели, согласно докладу, наблюдаются в Кемерово, Красноярске, Новокузнецке и Иркутске. При этом в Красноярском крае доминируют онкологические заболевания, в Кемеровской области — врожденные пороки развития, в Алтайском крае — заболевания детей.

После презентации участники заседания коротко обсудили представленные данные и решили не публиковать доклад. «Не нужно выступать алармистами. Часто Росгидромет не имеет достаточно аккуратных приборов, у них могут быть неправильные результаты», — заявил глава Сибирского отделения РАН, академик Валентин Пармон.

Основатель Института геологии нефти и газа СО РАН, академик Алексей Конторович, в свою очередь, призвал «не возбуждать» жителей «ненужными вопросами». «Представьте, что мы опубликуем эти доклады с концентрированной информацией — как бомбу накануне выборов! Что будет? Результаты предсказать трудно. Мы не имеем на это права», — сказал Конторович.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии журналистам сказал, что «это решение ученых». «Мне неизвестно о том, что там, скажем так, это все сделано под влиянием каких-то директив или каких-то указаний. Если я правильно понимаю, все-таки это было решение самих ученых. Поэтому у них и спрашивайте», — сказал Песков.

На 19 сентября 2021 года в России намечен единый день голосования. В этот день помимо выборов в Госдуму почти в половине регионов России будут выбирать депутатов в региональные парламенты.

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