Один из основателей группы «Звуки Му» Александр Липницкий погиб, провалившись под лед на Москве-реке. Предположительно, он пытался спасти свою собаку

Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Утром 27 марта в Московской области нашли тело 68-летнего музыканта и журналиста Александра Липницкого, который утонул, провалившись под лед на Москве-реке. Об этом в фейсбуке сообщила режиссер, продюсер и подруга Липницкого Лада Раскольникова, опубликовавшая фотографии с места поисковой операции возле поселка Николина Гора в Одинцовском районе. Эту информацию также подтвердил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Вечером 25 марта Александр Липницкий отправился на прогулку, взяв с собой собаку и лыжи. Спустя некоторое время, как сообщил музыкальный критик Артемий Троицкий, Липницкий утонул, катаясь на лыжах по льду на Москве-реке. Троицкий предполагал, что сперва под лед провалилась собака, а музыкант попытался ее спасти и в итоге сам ушел под лед. 26 марта тело лабрадора Липницкого прибило к берегу, писала Baza. По заявлению жены музыканта Инны Липницкой водолазы обследовали дно реки, также Липницкого искали на берегу.

Александр Липницкий — один из основателей рок-группы «Звуки Му», где в 1980-е годы он выступал как бас-гитарист. Помимо этого он участвовал в группах «Гроздья виноградовы» и «Отзвуки Му». Липницкий известен как автор документальных фильмов о русском роке, в том числе о Викторе Цое, Борисе Гребенщикове, Александре Башлачеве, Петре Мамонове, Майке Науменко, Сергее Курехине. В 2000-х годах на телеканале «Ностальгия» выходила его программа о роке «Еловая субмарина».

Александр Бакланов