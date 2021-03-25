Эми Найт West Midlands Green Party

Модераторы десятков крупных сообществ сайта Reddit в знак протеста перевели их в закрытый режим, обвинив администрацию ресурса в цензуре — из-за удаления сообщений, связанных с сотрудницей компании, британским политиком Эми Найт. После акции протеста администрация Reddit заявила, что уволила Найт.

23-летняя Найт работала в Reddit штатным администратором раздела r/UKPolitics, посвященного политической ситуации в Великобритании. Найт — трансгендерная женщина, она публично выступает за права трансгендерных людей; до приема на официальную работу в Reddit она была добровольным модератором форума r/lgbt, который посвящен проблематике ЛГБТ-сообщества, пишет The Verge.

Несколько лет назад Найт делала успешную политическую карьеру — она была пресс-секретарем британской партии Зеленых и одним из кандидатов в заместители руководителя партии. Но в 2018 году ее исключили из партии — после того, как она наняла на работу в качестве представителя в своей избирательной кампании собственного отца Дэвида Челленора — в то время он был обвиняемым по делу о сексуальном насилии над ребенком и находился на свободе под залогом. Челленору вменялись в вину 22 эпизода, в том числе изнасилование ребенка и изготовление детской порнографии; позже он был признан виновным и приговорен к 22 годам тюрьмы.

Найт продолжила карьеру в Партии либеральных демократов, но в 2019 году оказалась в центре нового скандала. В твиттере ее партнера появились публикации эротических рассказов, в которых, в том числе, было описание сексуальных сцен с несовершеннолетними. Найт заявила, что аккаунт был взломан, хотя доказательств этому не предоставила. В итоге Найт исключили и из этой партии, после чего она переехала в США.

Конфликт на Reddit случился после того, как информация о назначении Найт администратором одного из подразделов сообщества широко распространилась, и пользователи начали обсуждать ее биографию. Администрация форума сочла это «разглашением персональной информации», после чего все посты, где упоминалась Найт, начали удалять. Один из модераторов раздела r/UKPolitics, который выложил ссылку на новостную статью о Найт, был забанен — это объяснялось тем, что администрация защищает своих сотрудников от травли.

Эти действия привели к тому, что более 200 крупных сообществ — среди которых оказался, например, форум r/Music с 27 миллионами участников — в знак протеста перешли в закрытый режим. В Reddit заявляли, что не пытались удалить все упоминания имени администратора, но это оправдание не устроило модераторов: они подчеркивали, что Найт была политиком, и ее обсуждение не было связано с ее работой в Reddit. «Вы полностью проигнорировали настоящую проблему — человек, которого вы наняли, может симпатизировать педофилии», — говорилось в одном из наиболее популярных комментариев.

В итоге 24 марта, на следующий день после начала акции протеста в сообществах, администрация Reddit объявила, что «указанная сотрудница больше не работает» в компании, подчеркнув, что перед наймом ее биография не была проверена. В Reddit фактически признали свою первоначальную реакцию неправильной, подчеркнув, что поддерживают критические дискуссии «до тех пор, пока они не становятся травлей».

Григорий Левченко