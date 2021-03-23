Российское консульство в Страсбурге Hadrian / Shutterstock.com

Сотрудника российского консульства в Страсбурге заподозрили в причастности к серии краж дорогих велосипедов. Его поймали с поличным, когда он пытался продать один из велосипедов полицейским, выдававшим себя за покупателей, прямо у входа в здание дипмиссии.

Расследование началось в феврале, когда у бывшего заместителя мэра города Алена Фонтанеля украли его электрический велосипед, припаркованный недалеко от представительства Совета Европы. Через несколько дней, по словам самого чиновника, он обнаружил пропавший велосипед на популярной во Франции площадке для продажи подержанных товаров Leboncoin. Продавец выставлял велосипед за половину стоимости; вместе с велосипедом Фонтанеля продавались еще три модели из той же серии.

Чиновник написал заявление в полицию, сотрудники которой договорились о встрече с продавцом — он назначил ее у служебного входа в российское консульство. Прибывшим под видом покупателей полицейским он предъявил поддельный счет-фактуру о покупке велосипеда, принадлежащего Фонтанелю, с печатью дипмиссии.

Мужчина возрастом около 40 лет оказался водителем консульства. У него не было дипломатического иммунитета, поэтому он был задержан. Через сутки его отпустили, но когда полиция захотела допросить его снова, оказалось, что он уже покинул Францию. Как утверждает издание France Blue, в консульстве сказали полиции, что он вернулся в Россию из-за проблем со здоровьем. От комментариев прессе в дипмиссии отказались.

Изучив сайт Leboncoin, полицейские пришли к выводу, что с января 2020 года подозреваемый разместил примерно 300 объявлений о продаже велосипедов. Его общая прибыль от торговли краденым могла составить около 100 тысяч евро. Полиция выписала ордер на арест подозреваемого.

Григорий Левченко