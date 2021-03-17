В Татарстане дети сожгли памятник Воину-освободителю. Местные власти называли его огнеупорным

Заинский муниципальный район Республики Татарстан

Троих мальчиков и одну девочку, личности которых не раскрывают, подозревают в поджоге памятника Воину-освободителю в городе в Татарстане. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По версии следствия, вечером 16 марта дети жгли еловые ветки на вечном огне возле памятника, после чего подожгли находившийся рядом венок, и огонь перекинулся на памятник. Издание Baza опубликовало видео, где видно четверых детей, пытающихся поджечь некий предмет у ног Воина-освободителя.

В МЧС по Татарстану сообщили, что получили сигнал о пожаре вечером 16 марта, в 18:39 (время совпадает с московским), а уже спустя 11 минут полностью ликвидировали открытое горение на площади шести квадратных метров.

Огонь полностью уничтожил шестиметровый монумент, выполненный из композитных материалов. После пожара от памятника, судя по фотографиям, остался только каркас, но к утру не осталось и его, следует из видео СК с места происшествия.

Полиция Татарстана сообщила, что установила детей, которых подозревают в поджоге памятника. В МВД утверждают, что это три девочки и один мальчик 2010-2012 годов рождения (а не трое мальчиков и одна девочка, как говорили в СК). Полиция составила в отношении их родителей административные протоколы по об неисполнении обязанностей по воспитанию детей. Также полицейские готовят материалы для комиссии по делам несовершеннолетних.

Памятник Воину-освободителю установили в мае 2020 года к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он заменил каменный памятник, стоявший здесь ранее. На сайте Заинского муниципального района сообщалось, что «новый памятник изготовлен из огнеупорного материала — полимера». РИА Новости пишет, что огнеупорный памятник установили за 1,65 миллиона рублей.

Автор памятника, скульптор Евгений Козлов сообщил «Открытым медиа», что монумент действительно был выполнен из огнеупорного полимера, но этот материал не защищен от возгорания на 100%. «Это не значит, что он не горит вообще. Горит, но этот материал какое-то время сопротивляется открытому огню», — сказал Евгений Козлов. Скульптор передал редакции издания видео, где продемонстрировал огнеупорность материала. На записи полимер под воздействием огня обуглился и задымил, но не загорелся.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по об уничтожении памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества. В ходе расследования следователи собираются оценить действия чиновников, «допустивших установку памятника, выполненного из горючих материалов». Глава СК Александр Бастрыкин взял расследование дела на личный контроль. В прокуратуре Татарстана, в свою очередь, сообщили, что проверят контракт на установку памятника, «в том числе в части соблюдения технологии производства и использования требуемых огнеупорных материалов».

Александр Бакланов