В Петербурге в музее Академии художеств открылась выставка Евгении Васильевой (той самой из Минобороны) На протесты студентов и преподавателей она ответила, что «серьезные» художники часто сталкиваются с негативом

16 марта в Научно-исследовательском музее при в Петербурге открылась персональная выставка бывшей сотрудницы Минобороны , осужденной по делу «Оборонсервиса» о коррупции в военном ведомстве. На выставке «Весна», как сообщается на сайте музея, представили живопись, скульптуру, и цифровой фотоколлаж художницы, которая подписывает свои работы псевдонимом Eva. Для посетителей выставка открылась 17 марта и будет доступна до 25 апреля.

Перед открытием выставки студенты и преподаватели Петербургской академии художеств устроили акцию протеста напротив входа в отдел гипсовых слепков, где выставили часть работ Евгении Васильевой. «Фонтанка» пишет, что десяток юношей и девушек, участвовавших в пикете, держали в руках портреты классиков живописи, в том числе Ильи Репина, имя которого носит петербургская академия. «Пускай уходит! Лучше бы отдала эти холсты нам, чем по сути выкидывать их в мусорку», — заявила одна из студенток.

Студенты и преподаватели Петербургской академии художеств начали активно протестовать против выставки Васильевой за день до вернисажа. 15 марта ректор академии Семен Михайловский заявил, что «категорически против подобных проектов с участием одиозных персонажей, дискредитирующих как современное искусство, так и уважаемые институции». Ректор сравнил происходящее с обещанием Калигулы ввести в сенат любимого коня и подчеркнул, что выставка Васильевой не имеет никакого отношения к вузу.

«Это абсолютное безобразие: и с морально-этической, и с художественной точки зрения. Если мы сегодня будет признавать всякого, кто берет кисточку и поет песенки, что мы должны говорить студентам?», — сказал Михайловский «Русской службе Би-би-си». Перед открытием выставки около 350 студентов и 30 преподавателей Петербургской академии художеств попросили ректора вуза убрать из музея все работы Васильевой. «Подобному акту вандализма не место в стенах академии!» — говорилось в их обращении.

Директор музея Академии художеств Алексей Мудров заявил «Русской службе Би-би-си», что выставку Евгении Васильевой устроили после того, как в октябре 2020 года она стала почетным академиком Российской академии художеств. «Есть многообразие нашей академической жизни, и музей ее просто фиксирует», — сказал Мудров. Он отметил, что куратором выставки стала «сама Васильева», а музей выставил ее работы «не в парадных залах».

ТА САМАЯ ВАСИЛЬЕВА! Выставка «ВЕСНА» в Музее Академии Художеств СПб Marina Larionova

Несмотря на протесты, 16 марта в музее Академии художеств провели вернисаж, на который пускали по спискам. Среди пришедших не оказалось «медийных лиц федерального уровня», пишет «Фонтанка». По выражению журналиста Znak.com, на открытие выставки пришли «ухоженные женщины с авторскими букетами цветов и мужчины в дорогих костюмах». Среди них были пресс-секретарь фонда «Сколково» Александра Барщевская, дизайнер свадебных платьев и концертных костюмов Туяна Иринчеева, художник Инга Керен, директор союза «Медико-фармацевтические проекты. ХХI век» Дмитрий Чагин, а также бизнесмен Кюри Усманов.

Журналисты, пришедшие на открытие, отметили, что на выставку не пропустили библиотекаря Петербургской академии художеств, которая работает в вузе 40 лет. Представителей СМИ также сперва не пускали в зал, но спустя два часа им разрешили войти — к этому моменту многие гости уже ушли с выставки. Сотрудники музея объясняли, что разделили гостей и прессу «из-за коронавирусных ограничений».

«Фонтанка» высказала претензии и к качеству самой выставки:

Но самое обидное то, что далеко не все выставленные работы — подлинники. Подавляющее большинство — обычные репродукции, наклеенные на пенокартон. Причем при развеске особо крупных репродукций этот пенокартон местами уже успел деформироваться и провиснуть. Если бы речь шла о ремонте, можно было бы требовать деньги назад.

Пресс-конференцию для журналистов, как отметило то же издание, начали на 20 минут раньше запланированного времени, и закончили спустя 15 минут. Перед СМИ выступила сама Евгения Васильева, которая рассказала, что инициатором выставки стали «несколько коллекционеров», которые много лет собирают ее работы (имена она не назвала). Васильева также заявила, что с пониманием относится к критике своих работ и не испытывает негативных эмоций из-за этого:

В истории искусств было очень много примеров негативной реакции на творчество художников, которые потом были признаны серьезными фигурами.

Когда Васильеву спросили о ее роли в качестве почетного академика Российской академии художеств, она рассказала, что «делает научные изыскания о месте иррационального и рационального знания».

«Разрабатываю различные методики создания художественных произведений. Это достаточно инновационная история, потому что никто в мире никогда не описывал эти вещи. Организовала несколько каталогов в этой связи, а именно 23 штуки. Их рассмотрели [в Российской академии художеств] и, видимо, приняли решение», — сказала Васильева.

Евгения Васильева начала заниматься живописью, когда находилась под домашним арестом по делу о коррупции в Минобороны. Одновременно с этим она писала стихотворения и исполняла песни собственного сочинения. Первую выставку ее работ провели в 2014 году, когда расследование уголовного дела в отношении Васильевой еще продолжалось. На сайте музея Академии художеств сказано, что с того времени художница устроила еще полтора десятка персональных выставок в России, Италии и Франции, а также стала участницей около 30 групповых выставок.

Александр Бакланов