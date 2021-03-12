Министр в Ирландии собралась в декретный отпуск, но оказалось, что это запрещено. Правительство три месяца решало, как избежать ее отставки и не нарушить закон

Хэлен Макэнти (вторая справа) Julien Behal / PA Images / Scanpix / LETA

Правительство Ирландии предоставило декретный отпуск министру юстиции Хелен Макэнти, сообщившей о своей беременности в начале декабря 2020 года. Решению о предоставлении отпуска предшествовали несколько месяцев консультаций — из-за того, что законодательство страны не предусматривает таких отпусков для избранных политиков. Об этом пишет издание Politico.

Ирландия в ХХ веке была одним из наиболее консервативных государств Европы, и ее конституция, разработанная в 1937 году при участии католической церкви, была построена на идее, что женщина, в первую очередь, должна быть женой и матерью — а не делать карьеру. Все женщины, работавшие в государственных организациях (в том числе учителя), были обязаны увольняться после вступления в брак.

Начиная с 1970-х годов почти все подобные нормы в законодательстве были изменены, однако запрет избранным политикам уходить в декретный отпуск остался (первоначальная логика заключалась в том, что политик должен быть доступен для своих избирателей в любое время). Уже в XXI веке власти страны планировали на референдуме принять необходимые изменения в законодательство, но этого не было сделано.

Хелен Макэнти стала первой женщиной-министром, забеременевшей на своем посту. После того, как она объявила, что ждет ребенка, правительство стало искать способ, как предоставить ей декретный отпуск, не требуя от нее формального ухода в отставку. Это было сопряжено с юридическими сложностями — в частности, в законодательстве прописано, что некоторые функции министра юстиции может выполнять только он сам, а не кто-то из его заместителей.

В итоге 11 марта было объявлено, что обязанности Макэнти на время отпуска разделят между двумя другими министрами (они обе — женщины). Сама Макэнти формально лишится должности министра юстиции, но останется членом правительства в статусе министра без портфеля.

Декретный отпуск Макэнти начнется 30 апреля. На свой пост она вернется в ноябре.

Григорий Левченко