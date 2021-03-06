Сеть магазинов Fix Price провела крупнейшее размещение на бирже за всю историю российского ретейла. Основатели компании стали миллиардерами

Александр Рюмин / ТАСС

Сеть магазинов низких фиксированных цен провела первичное размещение акций ( ), которое может стать крупнейшим российским IPO более чем за 10 лет. Компания выставила на торги свыше 178 миллионов депозитарных расписок на акции (GDR), это примерно 21% от общего числа выпущенных акций. Из-за высокого спроса объем размещения увеличили на 5%, первоначально планировалось продать 170 миллионов GDR. Цена предложения составила 9,75 доллара за одну ценную бумагу, что соответствует капитализации компании в 8,3 миллиарда долларов. Организаторами IPO выступили BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley и «ВТБ Капитал».

IPO сети Fix Price стало крупнейшим размещением за всю историю российского ретейла. Агентство Bloomberg пишет, что это крупнейший за всю историю российского потребительского рынка. Всего компания может привлечь два миллиарда долларов. Fix Price может доразместить еще более 26 миллионов депозитарных расписок, если этого захотят . Если опцион на доразмещение будет реализован, сумма сделки составит 2 миллиарда долларов, что станет рекордом за 11 лет — в январе 2010 года компания «Русал» в ходе размещения на бирже Гонконга привлекла 2,24 миллиарда долларов.

Торги начнутся 10 марта на биржах в Лондоне и Москве, но первые инвесторы уже купили акции компании. 5 марта на Лондонской фондовой бирже уже начались торги (тикер компания — FIXP), в которых смогли поучаствовать инвесторы, заранее подавшие заявки. Как отмечает «Интерфакс», спрос с самого начала был высоким: по данным источников агентства, книгу заявок подписали на весь предложенный объем в первый же день. Крупными покупателями стали суверенный фонд Катара QIA и инвестфонд BlackRock, купившие акции на 150 миллионов долларов каждый, а также фонды GIC и APG, которые подписались на покупку акций на 100 миллионов и 75 миллионов соответственно. На инвесторов из США пришлось 40% заявок, из Великобритании — еще треть, из России — 10%, сообщил соруководитель управления рынков акционерного капитала «ВТБ Капитала» Борис Квасов, помогавший организовать размещение.

Основатели Fix Price Артем Хачатрян и Сергей Ломакин после выхода компании на IPO стали долларовыми миллиардерами. Журнал Forbes оценил состояние каждого из бизнесменов в 3,4 миллиарда долларов, агентство Bloomberg — в 3,6 миллиарда долларов. В ходе IPO каждый из них продал по 52 915 624 акций, что соответствует 516 миллионам долларов. До размещения Ломакину и Хачатряну принадлежало по 354 миллиона акций (41,66%), после — более 301 миллиона акций (35,43%). В случае, если компания проведет доразмещение, то доли Ломакина и Хачатряна снизятся до 288 миллионов акций у каждого (33,93%).

Александр Бакланов