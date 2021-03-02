В Нижнем Новгороде убили четырех членов одной семьи. В убийстве подозревают нанятого ими подсобного рабочего

Следственный комитет РФ

В поселке Кудьма в Нижнем Новгороде 28 февраля были убиты четыре члена семьи из шести человек. По версии следствия, 26-летний мужчина, нанятый семьей в качестве подсобного рабочего, напал в гараже на 64-летнего пенсионера, затем зашел в дом и ударил ножом его 63-летнюю жену, после чего убил их дочь и шестилетнего внука. Следствие считает, что мотивы убийства были корыстными — мужчина украл крупную сумму денег и ценности, а затем скрылся.

Местные жители рассказали изданию NN.ru, что дом принадлежит семье Малаховых, которые живут в поселке около пяти лет. Глава семьи работает директором крупного сельхозкомбината, который занимается разведением свиней, у них с женой Еленой было двое детей — старшая дочь и шестилетний сын. Вместе с ними жили родители Елены, отец которой — Анатолий Королев — работал начальником Нижегородской дирекции связи Горьковской железной дороги. Соседи описали семью как «приличных и дружелюбных людей». При этом семья считалась состоятельной: Малаховы живут в большом коттедже и владеют несколькими автомобилями, пишет «Комсомольская правда».

В преступлении подозревают трудового мигранта из Узбекистана, сообщили «Интерфакс» и РИА Новости со ссылкой на источники. Мужчину зовут Шарофиддин Амиров, он много лет прожил в России, уточняет «Комсомольская правда». По данным NN.ru, у него имелось разрешение на трудовую деятельность в России, оно истекало в июле. Мужчина помогал семье строить дом, выращивать цветы, а также занимался другой работой по хозяйству. По словам знакомых семьи, в доме было еще несколько работников.

Перед убийством между Королевым и работником произошла ссора, пишет NN.ru. Причиной конфликта стали разногласия из-за оплаты, сообщает Life со ссылкой на источник. По его информации, рабочий постоянно ссорился с семьей, и его «терпение не выдержало». Как уточняет NN.ru, преступник ударил ножом Королева, задушил его супругу, затем изнасиловал и убил Елену Малахову, после чего задушил шестилетнего ребенка. Погибших обнаружили после того, как старшая дочь Малаховых, которая находилась на занятиях в спортивной секции, не смогла дозвониться до родственников и связалась с отцом (по информации телеграм-канала Mash, он в этот момент был в командировке). Малахов попросил проверить дом соседа — он и обнаружил тела.

Подозреваемый в убийстве семьи из четырех человек доставлен в СУ СК России по Нижегородской области Следственный комитет Российской Федерации

Подозреваемому в убийстве помог скрыться его знакомый, считает СК. По данным телеграм-канала Baza, по делу разыскивались двое мужчин, которые передвигались на автомобиле KIA, при себе у них было холодное оружие. 1 марта подозреваемого задержали в соседней Владимирской области и доставили в Нижний Новгород для допроса. Вместе с ним задержан подозреваемый в соучастии в преступлении. СК опубликовал видео задержания и допроса подозреваемого, а также кадры с места убийства. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, а также малолетнего (пункты «а» и «в» части 2 статьи 105 УК РФ). Глава ведомства Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль.

Петр Лохов