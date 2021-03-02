На Шри-Ланке целый год запрещали хоронить умерших от ковида без кремации. Теперь под кладбище выделили участок на удаленном острове Почему и то, и другое называют дискриминацией и расизмом

Дезинфекция работников после кремации умерших от ковида на кладбище в городе Коломбо, Шри-Ланка. 10 февраля 2021 года Eranga Jayawardena / AP Photo / Scanpix / LETA

Власти Шри-Ланки отменили требование об обязательной кремации людей, умерших от коронавируса. Тела жертв пандемии разрешили захоранивать, но только в специально выделенном месте — на удаленном острове Иранаитиву в Маннарском заливе, сообщает «Би-би-си».

На Иранаитиву ранее размещалась база вооруженных сил Шри-Ланки. Власти страны объяснили свой выбор тем, что этот остров малонаселен. Для захоронений там выделен специальный участок земли.

Запрет хоронить людей без кремации, как пишет Al Jazeera, был введен на Шри-Ланке в марте 2020 года, в начале пандемии коронавируса. Большинство жителей страны исповедуют буддизм и практикуют кремацию умерших. Однако примерно 10% населения — мусульмане, еще около 6% — христиане. В исламе кремация полностью запрещается, а в христианстве признается нежелательной.

Власти Шри-Ланки мотивировали свои требования тем, что захоронения создают риск распространения вируса через грунтовые воды. Главный эпидемиолог правительства доктор Сугат Самаравира заявлял, что власти руководствуются советами медицинских экспертов и рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). При этом в рекомендациях ВОЗ в действительности указывается на отсутствие каких-либо научных доказательств того, что кремация сдерживает распространение вируса.

Против запрета захоронений выступила мусульманская община, которая обвинила правительство в дискриминации, а также правозащитники и ООН, заявившие, что решение властей не имеет научного обоснования.

Amnesty International назвала принудительную кремацию «жестокой практикой»: «В стране, где меньшинства маргинализированы и подвергаются дискриминации, мусульман, ставших жертвами COVID-19, несправедливо запрещают хоронить в соответствии с их религиозными убеждениями и насильственно кремируют». Верховный комиссар ООН по делам беженцев отметил, что при кремации не учитываются религиозные чувства умерших и членов их семей. Еще больше критика в адрес правительства усилилась после того, как принудительной кремации подвергли младенца, умершего в возрасте 20 дней.

В начале декабря 2020 года Верховный суд Шри-Ланки отклонил все иски мусульман, оспаривавших запрет на захоронения. Однако спустя примерно три месяца власти страны его все-таки отменили — это произошло после визита премьер-министра Пакистана Имрана Хана.

Новое решение правительства, впрочем, тоже вызвало протесты. Многие посчитали оскорбительным то, что теперь надо добираться до удаленного острова, чтобы похоронить родственников. «Нет конца их садистскому удовольствию, которое они получают, мучая безнадежно травмированное общество. Это доминирование жалкого расизма!» — написал в твиттере глава Конгресса мусульман Шри-Ланки Рауф Хаким. Подобным же образом высказался вице-президент Исламского совета Шри-Ланки Хилми Ахамед. «Это абсолютно расистская позиция», — заявил он в комментарии «Би-би-си».

Дмитрий Томилов