В Испании задержан врач, обвиняемый в хищении денег спортсменки Марии Чаадаевой Она заплатила 51 миллион рублей, чтобы снова начать ходить после перелома позвоночника. Врач знал, что это невозможно

В Испании задержали генерального директора российского ООО «НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий» Евгения Блюма. В России он является фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере — по версии следствия, он пообещал получившей инвалидность спортсменке вернуть ей возможность ходить, заведомо зная, что это невозможно.

Евгений Блюм

Мария Чаадаева входила в состав сборной России по фристайлу с 2011 года. В 2014 году на Олимпиаде в Сочи во время тренировки она получила перелом позвоночника. Врачи, занимавшиеся реабилитацией спортсменки в России и в Германии, дали заключение, что она больше не сможет ходить. Тем не менее в мае 2014 года Чаадаева продолжила реабилитацию в клинике Блюма, расположенной на престижном испанском курорте Марбелья — по ее словам, он обещал ей за год поставить ее на ноги. Однако, несмотря на многочисленные процедуры и тренировки, которые обошлись в 627 тысяч евро (около 56,6 миллионов рублей по текущему курсу), способность ходить к ней так и не вернулась.

В 2018 году Чаадаева подала против «НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий» иск на сумму 56 миллионов рублей (51 миллион рублей, потраченных на лечение, и пять миллионов морального вреда). «Если бы при заключении договора с клиникой доктора Блюма я понимала, что оплачиваю более двух миллионов рублей в месяц фактически за занятия в тренажерном зале, которые не сделают меня снова здоровой и не позволят снова ходить, я бы не при каких обстоятельствах не заключила бы этот договор», — объясняла подачу иска Чаадаева. В самой клинике утверждали, что не обещали спортсменке вернуть «полностью утраченные физиологические возможности».

Мария Чаадаева в 2013 году Валерий Шарифулин / ТАСС / Scanpix / LETA

Суд первой инстанции взыскал с клиники Блюма 60 тысяч рублей (40 тысяч рублей морального вреда и 20 тысяч штрафа). Чаадаева обжаловала приговор в городском суде Санкт-Петербурга, который увеличил компенсацию морального вреда до двух миллионов рублей, а штраф — до миллиона.

Одновременно с гражданским процессом в 2019 году СК завел в отношении Блюма уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Как отмечало ведомство, Блюм, будучи доктором медицинских наук по специальности «патологическая физиология», заведомо знал, что после травмы, которую получила Чаадаева, снова ходить она не сможет. Однако, «воспользовавшись посттравматическим состоянием девушки», он заключил с ней многомиллионный контракт, обещая вылечить. Сумма хищения первоначально оценивалась в 27,8 миллиона рублей, сейчас она увеличена до 29 миллионов.

Дело под свой личный контроль взял глава СК Александр Бастрыкин. Летом 2020 года Блюм был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Как уточнили в СК, Блюм был задержан 11 февраля по линии Интерпола. Ведомство уже передало материалы следствия в Генпрокуратуру, которая должна обратиться к властям Испании с запросом о выдаче подозреваемого.

Сама Чаадаева в комментарии «Медузе» выразила надежду, что Испания экстрадирует Блюма и что дело дойдет до приговора. Она назвала поведение врача «вызывающим» — по ее словам, он отказывается выплачивать назначенную судом компенсацию и «даже затеял , чтобы уйти от ответственности».

«Я рада, что дело как-то двигается. Уже три года [идут судебные разбирательства], и все это тяжело. И он же продолжает работать в том же духе, наверняка обманывает других людей», — сказала Чаадаева.

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Григорий Левченко при участии Павла Мерзликина