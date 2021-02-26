Анастасия Пустовойтова творит историю российского футбола. Сначала как спортсменка, а сейчас — как арбитр. Захватывающий разговор о женском спорте и женщине среди мужчин — в новом выпуске «Скажи Гордеевой». Шоу Катерины Гордеевой теперь выходит на отдельном ютьюб-канале, который называется Meduza Originals. Подпишитесь на него, чтобы не пропустить новые эпизоды этого шоу.

Анастасия Пустовойтова — первая Чемпионка России по футболу 2000 года стала первой в истории российского футбола женщиной, назначенной арбитром на мужской матч — сначала молодежного первенства, а затем и Российской премьер-лиги (правда, пока в качестве резервного судьи). Пустовойтова — лучшая. Ее неоднократно признавали лучшей среди женщин-арбитров как в России, так в Европе (входит в топ-10) и в мире (топ-30). В новом выпуске «Скажи Гордеевой» Анастасия Пустовойтова и Катерина Гордеева говорят о спартанском и спортивном детстве, мужском и женском футболе, гендерных стереотипах и арбитрах без пола, коррупции и любви. Смотрите пятый эпизод нового сезона!

Анастасия Пустовойтова: «У арбитра нет пола» // «Скажи Гордеевой» Meduza Originals

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