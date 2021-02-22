Электронный дуэт Daft Punk прекратил творческую деятельность, сообщает Pitchfork.

Группа попрощалась с поклонниками восьмиминутным видео под названием Epilogue. Кадры для него взяты из вышедшего в 2006 году фильма «Electroma», к ним добавлен экран с надписью «1993-2021».

Daft Punk

Представитель музыкантов Кэтрин Фрейзер подтвердила изданию Pitchfork, что группа прекратила существование. Она не назвала точной причины этого.

Дуэт Daft Punk был образован в 1993 году в Париже Тома Бангальтером и Ги-Мануэлем де Омем-Кристо. За свою карьеру музыканты выпустили четыре альбома — «Homework», «Discovery», «Human After All» и «Random Access Memories».

Помимо отличительного саунда, в котором смешивались хаус, диско и синти-поп, Бангальтер и де Омем-Кристо известны своими сценическими образами: на публике музыканты появляются в костюмах и шлемах роботов.

Наибольшего коммерческого успеха достиг «Random Access Memories», вышедший в 2013 году — он возглавил чарты в 21 стране, в том числе, в США и в Великобритании. За него Daft Punk получили в общей сложности пять премий Грэмми — три за сам альбом и еще две за сингл «Get Lucky».

Вот самые популярные песни Daft Punk.

Get Lucky

Manuel Almanza Navarro

Lose Yourself To Dance

DaftPunkVEVO

One More Time

Warner Music France

Da Funk

Warner Music France

Instant Crush

DaftPunkVEVO