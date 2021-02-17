Испанского рэпера-леворадикала отправили в тюрьму за критику полиции и бывшего монарха. Акции протеста в его поддержку переросли в беспорядки Власти обещают изменить закон, позволивший вынести приговор
В Барселоне и других городах испанского автономного сообщества Каталония тысячи людей вышли на акции протеста с требованием освободить рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам тюрьмы за твиты и тексты песен. Перед этим он со своими сторонниками оказал сопротивление полиции, отказываясь добровольно отправляться в тюрьму.
Пабло Асель — рэпер, известный радикальными левыми взглядами, которые он высказывает в текстах своих треков. В своем твиттере, на который подписаны 132 тысячи человек, Асель также регулярно выступает с критикой монархии, правительства и капиталистической системы в целом. В частности, он сравнивал испанских судей с нацистами, бывшего короля страны Хуана Карлоса называл боссом мафии, а также выражал поддержку баскской сепаратистской группировке ЭТА, деятельность которой в Испании официально запрещена.
В 2018 году Аселя приговорили к двум годам тюрьмы по обвинениям в поддержке терроризма и оскорблении королевской особы — основанием для этого стали 64 его твита и текст одной из песен. Рэпер был осужден на основании закона, принятого тремя годами ранее: его основной целью было заявлено недопущение прославления деятельности таких группировок, как ЭТА. Однако также он ввел нормы, запрещающие оскорбительные высказывания в адрес монархии и оскорбление религиозных чувств. Вот примерные переводы некоторых твитов, за которые он получил тюремный срок:
- «Убил полицейского? Они будут искать тебя даже под камнями. Тебя убивает полиция? Это вряд ли будут расследовать».
- «Полиция убивает 15 иммигрантов, и они святые. Люди защищают себя от их насилия, и мы — „жестокие террористы и сброд“».
- «Тысячи стариков замерзают и остаются без крыши над головой, в то время как монархи шикуют во дворцах».
- «Они называют Кубу ужасной тиранией, но скрывают мафиозный бизнес Бурбона с Саудовской Аравией».
Клип под названием «Juan Carlos el Bobón», упомянутый в приговоре, Асель выложил на ютьюб в 2016 году — в тексте он критически описывает биографию испанского монарха, подчеркивает его связи с диктатурой Франциско Франко и утверждает, что король финансировал ИГИЛ, содействуя сделкам между Испанией и Саудовской Аравией.
Во время процесса, после приговора и в ходе рассмотрения апелляций Асель находился на свободе. Вышестоящие суды в итоге снизили назначенный ему тюремный срок до девяти месяцев. В начале 2021 года приговор был утвержден Верховным судом, и 12 февраля рэпера обязали явиться в полицию для задержания и последующей отправки в тюрьму. Однако незадолго до этого он публично заявил, что не будет делать этого. Асель и несколько десятков его сторонников забаррикадировались в здании университета в каталонском городе Льейда. Утром 16 февраля после незначительных стычек его задержали сотрудники полиции.
Задержание рэпера привело к многотысячным акциям протеста. Вечером 16 февраля более пяти тысяч человек вышли на улицы в Жироне, более двух тысяч — в Барселоне, акции проходили и в остальных крупных городах Каталонии, а также в Валенсии. Демонстрации закончились столкновениями с полицией — пять человек были арестованы, 33 пострадали, в том числе 17 полицейских.
Одновременно более 200 деятелей культуры, в том числе режиссер Педро Альмодовар и актер Хавьер Бардем, подписали петицию против приговора рэперу.
Еще в начале февраля итоговый приговор рэперу вызвал широкие дискуссии о допустимости тюремного заключения за высказывания. После того как более 200 известных жителей страны подписали петицию в поддержку Аселя, правительство пообещало, что пересмотрит принятый в 2015 году закон. Пока точно неясно, как именно будут изменены нормы — по одному из вариантов, наказываться будут только заявления, прямо провоцирующие насилие, также будет гарантирована свобода самовыражения. Помимо этого, предлагается исключить тюремное заключение из числа наказаний, ограничившись штрафами для нарушителей.