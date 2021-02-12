В Петербурге 14-летняя ученица 8 класса гимназии № 42 обвинила 62-летнего учителя ОБЖ Юрия Филиппова в сексуальных домогательствах. Как пишет «Фонтанка», 8 февраля школьница рассказала о домогательствах классному руководителю, а затем — директору школы и своей матери. В ответ на это, отмечает издание, слова школьницы назвали фантазиями, причем, по неподтвержденной информации, в этом даже усомнилась мать девочки. В то же время школьный психолог заявила, что школьница «не выдумывает». На время разбирательства восьмиклассницу отстранили от занятий у учителя ОБЖ. При этом, как сообщает «Подъем», по словам учеников гимназии, директор школы игнорировала слова школьницы, а матери девочки грозила лишением родительских прав.

Вечером 10 февраля в сети стали распространять видео с приставаниями учителя к школьнице. Запись распространяли со словами «Девочка, снявшая это видео, просила о помощи классного руководителя и директора, но без „доказательств“ ей не поверили». На записи мужчина пытается обнять и поцеловать восьмиклассницу. «Mash на Мойке» пишет, что школьница сама сняла видео во время перемены. По данным «Фонтанки», 10 февраля запись попала к руководству школы, после чего учитель ОБЖ написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Школьный учитель отрицал обвинения в домогательствах. «Фонтанка» указывает, что после того, как видео с приставаниями увидело руководство школы, преподаватель ОБЖ заявил, что запись неправильно истолковали — в ролике якобы показано не домогательство, а дружеское участие. В беседе с Mash утром 11 февраля учитель отказался отвечать на вопрос, присутствует ли он на записи. Юрий Филиппов также пообещал «поговорить со знающими людьми, что предпринять в данном случае», а также заявил, что хочет проверить подлинность видео.

Учитель сам приехал в Следственный комитет. Следствие возбудило уголовное дело. Вечером 11 февраля СК официально сообщил, что возбудил дело по о развратных действиях в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста. По данным следствия, учителя одного из учебных заведений Петербурга подозревают в том, что он «во время проведения дополнительных занятий неоднократно совершал развратные действия в отношении школьницы».

О домогательствах со стороны учителя ОБЖ сообщили еще четыре школьницы, утверждает издание 78.ru. Mash также пишет, что «эпизодов домогательств было несколько». В СК это официально не комментировали. При этом вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина сообщила вечером 11 февраля, что потерпевшей признали еще одну девочку, а следствие возбудило второе уголовное дело (по какой статье, не уточняется). Следствие решает вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Александр Бакланов