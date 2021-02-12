Консультанта по покупкам комика Кевина Харта обвинили в краже у актера миллиона долларов. Он тратил деньги на часы Patek Philippe и сумки Louis Vuitton

Chris Pizzello / AP / Scanpix / LETA

Окружной прокурор Квинса в Нью-Йорке Мелинда Кац предъявила обвинения (.pdf) 29-летнему Дилану Джейсону Сайеру, бывшему личному ассистенту по покупкам америанского актера Кевина Харта. Его обвинили в хищении более одного миллиона долларов при мошеннических покупках, совершенным по кредитным картам актера.

Сайер начал работать на Кевина Харта в качестве его консультанта по покупкам в 2015 году. Сделав несколько покупок для актера, он получил доступ к его банковским картам, и в период с октября 2017 года по февраль 2019 года использовал их для трат «астрономических сумм денег», заявила окружной прокурор.

По версии следствия, Сайер похитил у актера около 923 тысяч долларов, кроме того, еще 240 тысяч он потратил на ювелирные украшения и часы. На похищенные деньги, сказано в заявлении прокурора, Сайер купил не менее пяти наручных часов Patek Philippe стоимостью 400 тысяч долларов, две сумки Louis Vuitton Keepall Bandouliere, а также коллекционные товары, например, 16 кукол Bearbrick и пять кукол KAWS. Фотографии покупок он публиковал в инстаграме.

В деле Сайера 10 пунктов обвинений, в том числе хищение в особо крупном размере, незаконное владение украденным имуществом и кража личных данных. По этим обвинениям ему грозит до 25 лет лишения свободы.

Окружной прокурор также подала иск о конфискации активов Сайера. Полиция в ходе обыска в доме обвиняемого обнаружила и изъяла наличные и товары на общую сумму 250 тысяч долларов.

Актер и комик Кевин Харт известен по съемкам в кинофраншизе «Очень страшное кино», двух римейках «Джуманджи» и комедийном боевике «Полтора шпиона». В 2019 году Кевин Харт должен был стать ведущим церемонии вручения «Оскара», но он отказался от участия после скандала, связанного с его старыми твитами, оскорбляющими геев.

В 2020 году, по данным Forbes, Кевин Харт заработал 39 миллионов долларов.

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Александр Бакланов