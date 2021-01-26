Антон Ваганов / ТАСС

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» обвинил полицию Тульской области в непрофессионализме после того, как полицейские задержали волонтера организации, приехавшего в поселок на поиски пожилого мужчины.

В «Лиза Алерт» заявили, что вечером 23 января, в 23:50, в организацию обратился мужчина, заявивший об исчезновении своего соседа, 70-летнего Александра Сапожникова. «Мужчина ушел вечером на родник и не вернулся домой. Его сосед, заметив пропажу, позвонил в полицию, но ему сказали ждать до утра. Тогда он позвонил на горячую линию ПСО „Лиза Алерт“», — рассказали в поисково-спасательном отряде. После этого к дому пропавшего мужчины прибыл волонтер, проживавший поблизости, другие добровольцы выехали в поселок из других городов.

Спустя некоторое время, утверждают в «Лиза Алерт», полиция также прибыла к дому Сапожникова и задержала его соседа, обратившегося к поисковикам, а также волонтера. «Лиза Алерт» узнал об их задержании в 00:37 ночи 24 января. Полицейские увезли задержанных для воспитательной беседы в отдел полиции в , где «высказывали субъективную оценку о методах и алгоритмах поисковой работы».

В «Лиза Алерт» заявили, что в это время «никаких действенных мер не предпринималось», а пропавшего мужчину не искали. Полицейские привезли обоих задержанных назад в Бегичевский к 4:00 ночи. В это время на месте уже работали участники поисково-спасательного отряда, приехавшие из других городов.

В 4:55 Александр Сапожников найден погибшим группой добровольцев ПСО «Лиза Алерт», его тело еще теплое. Скорее всего, из-за проблем со зрением он свернул с тропинки, не смог найти дорогу в темноте, выбился из сил, замерз и погиб. Если бы поиски начались в 0:37, он, возможно, был бы еще жив. Нам очень жаль, что мы не успели, нам очень жаль, что сотрудники полиции отнеслись к поиску пропавшего не с должным профессионализмом.

В управлении МВД по Тульской области 26 января назвали недостоверной информацию о том, что полиция Богородицкого района не предприняла своевременных мер по розыску пропавшего мужчины. В пресс-службе ГУ МВД заявили, что сосед пропавшего и доброволец «Лиза Алерт» самостоятельно начали поиски еще в 17:00 23 января, а в полицию обратились спустя семь часов — в 00:07 ночи 24 января. После этого, говорят в МВД, на место выехали полицейские. У дома пропавшего, по их словам, находился сосед Сапожникова «с внешними признаками алкогольного опьянения», а также доброволец поисково-спасательного отряда. «Пояснения указанных граждан имели противоречивый и несвязный характер», — сказали в МВД. После этого полицейские увезли обоих в отдел, чтобы проверить, причастны ли они к возможным преступлениям.

Одновременно с этим, утверждают в полиции, оперативный дежурный отдела МВД в Богородицке «принял все необходимые меры для розыска пропавшего, в том числе ориентировал на поиск оперативные службы района». Во время поисков тело мужчины нашли в 200 метрах от дома, отметили в МВД. В ведомстве также привели результаты судебно-медицинской экспертизы, согласно которой мужчина умер за несколько часов до того, как полиции сообщили о его исчезновении. «Причина смерти не связана с переохлаждением, а относится к заболеваниям сердечно-сосудистой системы», — добавили в МВД.

Александр Бакланов