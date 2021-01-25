Российский лыжник на соревнованиях в Финляндии после финиша сбил с ног опередившего его соперника. Результат сборной России отменен, делом занялась полиция

Александр Большунов и Йони Мяки на финише эстафеты в Лахти Jussi Nukari / Lehtikuva / AFP / Scanpix / LETA

Результат первой сборной России по лыжным гонкам в эстафете в финском городе Лахти аннулировали из-за того, что после финиша Александр Большунов сбил с ног финского спортсмена Йони Мяки. Полиция начала проверку по факту возможного нападения.

В финальной части гонки, которая проходила 24 января, Большунов и Мяки боролись за второе место. В последний поворот финский спортсмен вошел чуть раньше россиянина, после чего резко сместился в сторону, закрыв Большунову траекторию; их лыжи соприкоснулись. Россиянин сбился с темпа и, когда стало ясно, что финна уже не догнать, попытался с размаху ударить его палкой, но не попал.

В итоге Большунов пересек финишную черту через несколько секунд после финского спортсмена и, не сбавляя скорости, врезался в спину уже остановившегося и не видевшего его Мяки. Финн упал и, как выяснилось впоследствии, ушиб руку.

Johann Mühlegg

Из-за поступка Большунова результат всей команды аннулировали (третье место в итоге досталось второй сборной России, которая изначально финишировала четвертой). Россияне подали протест на действия Мяки перед финишем — по правилам, спортсмен не может сознательно закрывать траекторию своему сопернику, однако судьи не увидели нарушения со стороны финского гонщика.

Вскоре после гонки в полицию Финляндии по электронной почте поступили два сообщения о преступлении, после чего правоохранительные органы начали официальную проверку. Действия Большунова могут быть формально квалифицированы как нападение с нанесением травмы легкой тяжести. В полиции сообщили, что проверка займет несколько недель, после чего может быть принято решение о начале предварительного следствия.

В финской лыжной федерации подчеркнули, что сам Мяки не подавал и не намерен подавать заявление в полицию. При этом там заявили, что в связи с инцидентом в ближайшее время обратятся в Международную федерацию лыжных видов спорта по поводу возможных спортивных санкций для россиянина. Впрочем, в Международной федерации уже заявили, что считают достаточным наказание в виде аннулирования результата команды в гонке — а более серьезные санкции могут быть применены только в случае, если Большунов продолжит вести себя агрессивно.

Григорий Левченко