В РУДН появился курс по астрологии. В тот же день его закрыли из-за «подвальной эзотерики»

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Российский университет дружбы народов (РУДН) закрыл «Курс натальной астрологии» в Институте повышения квалификации и переподготовки кадров ( ) сразу после его открытия. «Приказ об открытии программы был отменен тем же днем, что и вышел», — заявил ректор РУДН Олег Ястребов, чьи слова приводит ТАСС.

Одним из первых внимание на «Курс натальной астрологии» обратил телеграм-канал «Антиглянец», опубликовавший 16 января скриншоты с описанием программы на сайте Института повышения квалификации. В частности, астрологию на сайте вуза описали как «возможность войти в резонанс с Ритмами Космоса», которые «диктуют происходящее на нашей планете, происходящее с нами». Ректор РУДН назвал это описание вольным творчеством «потенциальных преподавателей программы и сотрудников института».

Документы об открытии курса, по словам ректора, не прошли необходимую экспертизу и процедуру учреждения. Сотрудники вуза, допустившие случившееся, получат дисциплинарное взыскание «за дискредитацию репутации университета», заявил Ястребов.

Ректор отметил, что астрология «не является ни отдельным направлением подготовки, ни тем более — научным направлением РУДН». По его словам, этот курс решили создать, основываясь на анализе поисковых запросов в интернете , среди которых «астрология» вошла в число наиболее популярных. Ястребов подчеркнул, что курс не был программой повышения квалификации или программой переподготовки кадров. По его словам, планировалась серия мастер-классов от практиков.

К сожалению, вместо познавательного материала об были предоставлены материалы на уровне «подвальная эзотерика».

Руководство РУДН решило проверить, соответствуют ли все программы Института повышения квалификации заявленным компетенциям и стандартам.

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