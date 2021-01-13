Конгресс (снова!) пытается объявить импичмент Трампу. Вот где можно посмотреть заседание в прямом эфире (с русским переводом)

Joshua Roberts / Reuters / Scanpix / LETA

В Палате представителей конгресса США началось заседание, по итогам которого может быть вынесено решение об импичменте президента Дональда Трампа.

Трансляцию заседания на ютьюбе на русском языке ведет «Голос Америки».

Live: Слушания по импичменту президента Трампа в Конгрессе США Голос Америки

На английском языке трансляцию можно посмотреть на крупнейших американских телеканалах — NBC, MSNBC, Fox News, ABC.

Ожидается, что итоговое голосование начнется около 23 часов по московскому времени. Для импичмента необходимо простое большинство голосов.

Если Трампу объявят импичмент, то для его отстранения от власти понадобится, чтобы палату представителей поддержали две трети членов сената. Если Трампа отстранят от должности, это будет первым таким случаем в истории США.

Во многом такой исход будет иметь символическое значение — полномочия Трампа в любом случае прекращаются 20 января. Однако, будучи отстраненным от власти, Трамп больше никогда не сможет участвовать в президентских выборах. Впрочем, 11 января издание Politico со ссылкой на его окружение сообщало, что он сам вряд ли захочет выдвигаться в 2024 году.

Палата представителей уже объявляла Трампу импичмент в декабре 2019 года. Его признали виновным , а также в препятствовании правосудию из-за отказа сотрудничать со следствием. Голоса почти точно распределились в соответствии с партийной принадлежностью: все демократы голосовали за импичмент, почти все республиканцы — против. Сенат, где большинство было у республиканцев, не поддержал отстранение Трампа от должности.

До Трампа палата представителей объявляла импичмент двум президентам — Эндрю Джонсону (1868 год) и Биллу Клинтону (1998 год). В обоих случаях сенат отказался отстранить их от должности, и они продолжили управлять страной. В 1974 году Ричард Никсон, против которого собирались начать процедуру импичмента, досрочно подал в отставку — как считается, из-за того, что у него практически не было шансов избежать отстранения от власти.

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Григорий Левченко