Во Франции разогнали новогоднюю рейв-вечеринку, длившуюся полутора суток. Более тысячи рейверов оштрафованы за нарушение комендантского часа

Участники нелегального рейва в Льероне, 1 января 2021 года Jean Francois Monier / AFP / Scanpix / LETA

Полиция остановила проведение нелегальной новогодней рейв-вечеринки, устроенной в Бретани на западе Франции.

На мероприятие, организованное в заброшенных ангарах вблизи коммуны Льерон в департаменте Иль и Вилен, съехались на машинах более двух с половиной тысяч человек со всей страны и из-за рубежа. Все это происходило в нарушение комендантского часа, объявленного в стране из-за пандемии коронавируса.

Диджей на нелегальной вечеринке в Льероне. 1 января 2021 года Jean Francois Monier / AFP / Scanpix / LETA

Вечеринка началась вечером 31 декабря и безостановочно продолжалась 36 часов, сообщает радиостанция France Bleu. Жандармы сумели остановить музыку только к восьми утра 2 января.

Правоохранительные органы узнали о вечеринке почти сразу, из сообщений в соцсетях. Однако, когда жандармы прибыли на место ее проведения, они подверглись нападению со стороны рейверов, превосходящих их в численности. В итоге полиция выбрала иную тактику, выставив оцепление и не вторгаясь внутрь, чтобы предотвратить дальнейшее насилие.

Жандармы опрашивают участницу нелегального рейва в Льероне. 2 января 2021 года Jean Francois Monier / AFP / Scanpix / LETA

Некоторым гостям вечеринки удалось покинуть ангары ночью в обход полиции, но большинству рейверов пришлось выезжать через полицейские кордоны. В результате 1200 участников рейва были оштрафованы: многие получили административные штрафы в размере 135 евро за посещение незаконного мероприятия и нарушение санитарных норм, других наказали за употребление наркотиков и алкоголя. Пятеро человек задержаны в рамках возбужденного уголовного дела. Музыкальное оборудование рейверов конфисковано. Организатор подпольной вечеринки пока не установлен.

По сведениям издания CatalanNews, аналогичную подпольную рейв-вечеринку разогнала 2 января испанская полиция в муниципалитете Льинарс-дель-Вальес в 40 километрах к северо-востоку от Барселоны. Вечеринка, на которой присутствовали около 300 человек, продолжалась без остановки 40 часов.