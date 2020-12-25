Житель Подмосковья Дмитрий Рубинштейн полгода отсидел в колонии за наркоторговлю вместо сводного брата. Тот представился полицейским его именем

Дмитрий Рубинштейн после освобождения из колонии. 25 августа 2020 года Дмитрий Герасимов / ИА «Взгляд-инфо»

25 декабря Ленинский районный суд Саратова приговорил к пяти годам колонии общего режима местного жителя Александра Студентова, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков.

Дело против Студентова возбудили в июне 2019 года. Однако он предоставил полиции не свои документы, а документы своего сводного брата Дмитрия Рубинштейна. Это сирота, которого в детстве усыновила семья Студентова. К лету 2019 года Рубинштейн жил в Подмосковье, был женат и воспитывал маленького сына.

С подлогом Студентову помогла мать. По словам Рубинштейна, она позвонила ему, предложила помочь с оформлением «сиротской квартиры» и попросила прислать ей паспорт, свидетельство о рождении и некоторые другие документы. Их Студентов и показал полицейским. Обман удался: на фотографии сводный брат оказался похож на него.

В августе 2019 года лже-Рубинштейна приговорили к трем годам лишения свободы условно. Но он несколько раз нарушил режим, и суд заочно изменил ему условный срок на реальный.

В марте 2020 года с женой настоящего Рубинштейна связались сотрудники саратовской уголовно-исполнительной инспекции и заявили, что ее муж находится с федеральном розыске.

Рубинштейн поехал в Саратов разбираться. Он пытался объяснить, что произошла ошибка, но ему не поверили и отправили сначала в СИЗО, а потом и в колонию общего режима.

«Я по жизни всегда с улыбкой, но находясь там, я вообще потерял лицо. Такое состояние, будто ты в трансе. Возможно, когда ты сидишь за что-то, ты что-то осознаешь, каешься. А я осознавал, что я сижу ни за что, просто потому что кто-то решил себя оградить от этого. За кого? Почему? Я знал, что у меня маленький ребенок растет без меня. Что супруге не хватает меня, не хватает отца сыну», — позднее рассказывал Рубинштейн изданию «Версия-Саратов».

Он начал добиваться освобождения сразу после того, как его заключили под стражу. Первый адвокат никак ему не помог. В августе ему нашли нового адвоката, который добился освобождения Рубинштейна за две недели.

«Он [адвокат] написал заявления в высшие инстанции, опубликовал видеообращение генпрокурору. Подхват был огроменный. Дошло до того, что супруге стали звонить ежедневно с телевидения и сайтов. Ко мне в колонию один за другим стали приезжать прокуроры. Я всю колонию поставил на уши», — говорил Рубинштейн «Версии-Саратов».

25 августа Рубинштейна освободили. 15 сентября Ленинский районный суд Саратова отменил ему приговор и вернул дело в прокуратуру. Глава СК Александр Бастрыкин поручил следователям дать оценку действиям полицейских, судебных приставов, а также приемной матери и сводного брата Рубинштейна. СК возбудил уголовное дело о привлечении невиновного лица к уголовной ответственности. Кто проходит по этому делу, не уточняется. Сам Рубинштейн после освобождения тоже выступил с видеообращением к генпрокурору, попросив дать оценку действиям саратовских прокуроров, допустивших его заключение в колонию.

«Первое время у меня была злость на приемную мать и сводного брата, за что они со мной так поступили. У меня еще осталась обида, но зла я не держу, мстить не планирую. Я бы просто не хотел их сейчас видеть и пересекаться. За то, что они сделали, они должны быть наказаны. Не мне их судить, наказывать — для этого есть правосудие и воля Всевышнего, который сам все видит», — заявил Рубинштейн «Версии-Саратов».

Ольга Корелина