Михаил Ходорковский: Перед выборами президента России в 1996 году силовики в окружении Бориса Ельцина хотели ввести чрезвычайное положение, отменить выборы и оставить его на президентском посту. Это грозило диктатурой. Мы, крупные бизнесмены, стали думать, что делать. Прикинули, что Ельцина может переубедить Анатолий Чубайс. Он сказал: «Это вам надо, мне это не надо. Вам надо — платите». То ли два, то ли три миллиона долларов мы ему заплатили . А потом под его руководством пошли на встречу с президентом. На ней Чубайс убедил Ельцина, что он сможет выиграть выборы, не вводя чрезвычайное положение.

Анатолий Чубайс: Ходорковский обвинил меня во взятке. Встреча бизнеса с Ельциным (с моим участием) действительно прошла в марте 1996 года. На ней бизнес предложил президенту свою поддержку, но сказал, что его предвыборная кампания провалена и ее надо выстраивать заново. Я возглавил Ельцина, который назывался «Центр защиты частной собственности». А бизнес выделил три миллиона долларов на работу этого штаба. Я получал зарплату и платил с нее налоги. Не знаю, зачем Ходорковский решил соврать обо мне спустя 25 лет. Михаил Борисович, извиниться слабо?

Михаил Ходорковский: Мы заплатили вам по вашей просьбе три миллиона долларов (я уточнил) за то, что вы пойдете к Ельцину, убедите его создать новый избирательный штаб и будете в нем работать. Насколько я знаю, часть этих денег вы потратили на свой «Центр защиты частной собственности», который . А еще часть разделили с друзьями. Это ваше дело. Деньги на предвыборную кампанию шли совершенно другие — и по размерам и по источникам. За то, что вы мой рассказ про ваш честный заработок восприняли как рассказ о взятке, извините)) О трех миллионах я говорю , поэтому ваша реакция удивляет. У моих и ваших хороших знакомых сложилось ощущение, что вы играете на стороне Кремля, пытаясь отвлечь внимание от отравления Алексея Навального .

Источники: Ютьюб-канал Дмитрия Гордона, фейсбук Анатолия Чубайса, фейсбук Михаила Ходорковского.

Пересказала Ольга Корелина