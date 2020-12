В Нью-Йорке два человека с собакой выпрыгнули из готовившегося взлетать самолета. Один из них объяснил случившееся паническим приступом

Аэропорт Ла-Гуардия Robert Alexander / Getty Images

В нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия два человека выпрыгнули из самолета, который уже выруливал на взлетно-посадочную полосу, готовясь взлететь. Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел в самолете А321 авиакомпании Delta Airlines, следовавшего в Атланту. Когда он двигался по рулежной дорожке, один из пассажиров, 31-летний Антонио Мердок, заявил, что хочет немедленно покинуть самолет. После этого, игнорируя требования стюардессы, он встал со своего места, подошел к аварийному выходу и открыл дверь.

Из-за этого автоматически развернулся аварийный надувной трап, по которому Мердок покинул самолет, взяв на руки свою собаку — 27-килограммовую борзую по кличке Дождь. Вслед за Мердоком последовала его спутница, 23-летняя Брианна Греко.

Мердок и Греко были задержаны на летном поле. Им предъявили уголовные обвинения в незаконном проникновении на летное поле (Мердока дополнительно обвинили в беспечном поведении, которое могло подвергнуть опасности других людей, и в причинении ущерба частной собственности) и отпустили под обязательство явиться в суд.

На время, пока они находились под стражей, собаку отправили в приют в Бруклине. Позже хозяевам разрешили ее забрать.

Мердок говорил, что у него посттравматическое стрессовое расстройство, поэтому он боится сидеть пристегнутым на своем месте, рассказал The New York Times один из пассажиров рейса. «Я запаниковал. У меня бывают приступы паники. Вот и все. Я никому не причинил вреда», — приводит СBS New York слова самого Мердока после инцидента.

Сюжет CBS New York о происшествии в аэропорту Ла-Гуардия CBS New York

По словам следователей, мужчина рассказывал стюардессе, что посттравматическое стрессовое расстройство у него сформировалось после 10-летнего срока за ограбление банка в федеральной тюрьме. Когда Мердоку сообщили, что на этот раз ущерб от его действий составил около 173 тысяч долларов, тот ответил, что не подумал об этом.

Самолет был отправлен на стоянку для дополнительного осмотра; остальные пассажиры были отправлены в Атланту другими рейсами.

Случаи, когда пассажиры самовольно покидают самолет через аварийные выходы, обычно происходят один раз в несколько лет. В США последний такой инцидент случился в 2018 году в аэропорту Ньюарк: тогда пассажир объяснил свои действия тем, что перепутал гейт и по ошибке сел в другой самолет. Это оказалось неправдой.

Григорий Левченко