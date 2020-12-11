США признали суверенитет Марокко над Западной Сахарой. Это уникальная территория в Африке: ООН считает, что она не принадлежит никому, но и не является независимой

Боец Фронта Полисарио в Западной Сахаре Zohra Bensemra / Reuters / Scanpix / LETA

Президент США Дональд Трамп 10 декабря объявил, что Марокко и Израиль при его посредничестве договорились об установлении дипломатических отношений — Марокко стало уже четвертой арабской страной за последние несколько месяцев, признавшей еврейское государство. В обмен на это США признали суверенитет Марокко над Западной Сахарой — территорией, статус которой остается неясным с колониальных времен. Борющиеся за ее независимость повстанцы всего месяц назад объявили об окончании длившегося 29 лет перемирия.

Западная Сахара — единственная территория в Африке, которая до сих пор не реализовала свое право на самоопределение

Во время колониального периода в Африке территория современной Западной Сахары принадлежала Испании. В 1975 году Мадрид отказался от этих территорий, но вопреки резолюции Генассамблеи ООН, гарантировавшей бывшим колониям право на самоопределение, Испания поделила территорию Западной Сахары между Марокко и Мавританией. Это было сделано под давлением США, которые опасались, что в случае провозглашения независимости страны власть в ней получат социалисты из организации , которые до этого уже несколько лет вели вооруженную борьбу за независимость.

В ответ на это Фронт Полисарио в одностороннем порядке провозгласил Сахарскую Арабскую Демократическую Республику (САДР), после чего при поддержке Алжира начал войну против Марокко и Мавритании. Через несколько лет Мавритания отказалась от претензий на территории Западной Сахары. Марокко, в свою очередь, при поддержке США и Франции вело с повстанцами успешную борьбу. В 1991 году стороны договорились о прекращении огня; к этому времени под контролем Марокко оказались примерно 80% территории, остальные 20% контролировал Фронт Полисарио.

При посредничестве ООН, которая отказалась признавать как САДР, так и суверенитет Марокко над Западной Сахарой, стороны договорились о проведении референдума о будущем статусе территории. Его предполагалось провести уже в 1992 году, однако из-за разногласий о том, кто сможет принимать в нем участие (Фронт Полисарио обвинял Марокко в отправке в Западную Сахару тысяч переселенцев с целью уравновесить голоса коренного населения и склонить результат в свою пользу), референдум так никогда и не состоялся. Позже стороны предпринимали попытки возобновить переговоры, но каждый раз они заканчивались ничем. Марокко впоследствии вообще отказалось поддерживать идею референдума, заявив, что согласится только на автономию в своем составе.

США заявили, что независимость Западной Сахары — «нереалистичный вариант»

В официальном пресс-релизе Белого дома администрация Трампа объяснила признание суверенитета Марокко над Западной Сахарой тем, что независимость региона является «нереалистичным вариантом» и что единственным решением конфликта может стать «только подлинная автономия в рамках суверенитета Марокко». В Белом доме подчеркнули, что США намерены поощрять социально-экономическое развитие территории и откроют консульство в городе Дахла, чтобы «способствовать экономическим и деловым возможностям в регионе».

Решение США, отмечает Reuters, на самом деле вряд ли значит, что Вашингтон в реальности изменит свою политику в регионе: для Дональда Трампа этот шаг был лишь формальной уступкой ради заключения договора Марокко с Израилем, который укрепит его наследие в деле ближневосточного урегулирования. Власти Марокко, в свою очередь, благодаря уступке Трампа получили возможность сгладить негативный эффект от самого факта соглашения с Израилем, которое многие жители страны считают предательством по отношению к палестинским арабам.

Действия США не поддерживают другие влиятельные государства и международные организации. Евросоюз и ООН уже заявили, что их позиция по вопросу принадлежности Западной Сахары остается неизменной. В российском МИДе отметили, что действия США «выходят абсолютно за рамки международного права», подчеркнув, что они противоречат резолюциям Совбеза ООН, «за которые сами американцы голосовали».

Всего месяц назад в Западной Сахаре прекратилось перемирие, длившееся 29 лет

Решение США признать суверенитет Марокко над Западной Сахарой было принято через месяц после того, как Фронт Полисарио официально объявил, что отказывается соблюдать перемирие, которое продолжалось 29 лет, после жестких действий властей Марокко по подавлению ненасильственных протестов.

Несмотря на разрыв соглашения о перемирии, Фронт Полисарио с тех пор не пытался предпринимать серьезных наступлений на территории, контролируемые Марокко. Не в последнюю очередь это связано с тем, что почти на всей линии соприкосновения сторон еще в 1990-х годах была построена стена, которую бойцы Фронта Полисарио, не располагающие танками и самолетами, разрушить просто не в состоянии. Как отмечает Foreign Policy, объявление о возобновлении войны, вероятно, было сделано с целью привлечь внимание мирового сообщества к Западной Сахаре в надежде на то, что оно потребует от Марокко действовать в соответствии с определенными ООН нормами.

Foreign Policy сравнивает ситуацию в Западной Сахаре с конфликтом в Восточном Тиморе, который в 1975 году, сразу после провозглашения независимости, был оккупирован Индонезией. На фоне хороших отношений Индонезии с ведущими мировыми державами ее действия не повлекли за собой никаких последствий на уровне ООН. Только в 1990-х годах, когда на ситуацию обратили внимание правозащитные группы и активисты в странах Запада, они начали оказывать давление на свои правительства, и те были вынуждены потребовать от Индонезии соблюдения права народа Тимора на самоопределение. Индонезия уступила — и в 2002 году Восточный Тимор получил независимость.

Григорий Левченко