В новостях написали, что две участницы конкурса «Кинопроба» умерли от ковида. Оказалось, что их выдумал другой конкурсант, который очень хотел победить

Ольга Мальцева / AFP / Scanpix / LETA

«Фонтанка» выяснила, что двух участниц анимационного конкурса фестиваля , о смерти которых недавно сообщили СМИ, на самом деле не существовало. Их выдумал еще один участник — 29-летний социальный педагог из Липецка Дмитрий Зарницкий, который давно мечтает открыть собственную студию анимации.

4 декабря куратор фестиваля, шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков написал в фейсбуке, что из 15 участников, которых допустили к защите анимационных проектов перед жюри, пятеро заразились коронавирусом. Из этих пятерых двое — 21-летняя Александра Грушина и 26-летняя Наталья Мальгина — умерли, а еще трое перестали выходить на связь.

«Еще раз: пять из пятнадцати человек в разных концах страны! Двое скончались. Трое — неизвестно… Молодые, целеустремленные, талантливые! Пожалуйста, берегите себя! Это страшно… Ну и посмотрите на этих девочек, которые мечтали посвятить свою жизнь самому доброму из искусств…», — цитирует пост «Фонтанка» (доступ к самому посту Капков позднее ограничил). Его стали репостить пользователи фейсбука и цитировать СМИ.

Под текстом Капков разместил фото умерших девушек и факты их биографий из буклета фестиваля. В комментариях некоторые усомнились, что Александра Грушина и Наталья Мальгина существовали: их не было в соцсетях, а некоторая информация из их анкет была недостоверной. Капков возмутился, что его обвинили в попытке «хайпануть» (доступ к этому посту тоже ограничен, «Фонтанка» выложила его скриншот).

О смерти конкурсанток Капков узнал от Наталии Егоровой, которая занималась отбором проектов для анимационной секции фестиваля. Егорова сказала «Фонтанке», что на самом деле организаторам сообщили о смерти не двух, а трех участников. Информация поступила от людей, которые представились близкими умерших. Организаторы не сомневались, что это правда. Егорова даже начала работу секции анимационных проектов на фестивале с минуты молчания.

Но «Фонтанка» выяснила, что Александры Грушиной и Натальи Мальгиной не только нет в соцсетях. У них нет домашнего адреса и номера телефона, они никогда не покупали билеты на самолет или поезд, не выкладывали свои рассказы и рисунки на форумах. Кроме того, «Фонтанка» нашла на одном из сайтов четырех персонажей, перечисленных в конкурсной заявке Мальгиной. Они оказались героями комикса художницы Дарьи Борсук. Персонажи из заявки Грушиной были позаимствованы у другой художницы, знакомой Борсук.

Обоими проектами несколько лет назад интересовался человек по имени Дмитрий Зарницкий. Ему 29 лет, он работает социальным педагогом в доме престарелых в Липецке и получает 10 тысяч рублей. Зарницкий признался корреспонденту «Фонтанки», что выдумал Александру Грушину, Наталью Мальгину и еще трех участников конкурса. Кроме этого, он отправил один проект от своего имени и еще один — от имени своего знакомого. Эти заявки получили семь из десяти мест в шорт-листе анимационной секции фестиваля.

Победителю конкурса анимационных проектов фестиваля «Кинопроба» полагается 50 тысяч рублей. Зарницкий объяснил, что пошел на обман, чтобы увеличить свои шансы на победу и получить деньги для продвижения своих проектов на других конкурсах. По его словам, он давно мечтает открыть собственную студию анимации, но не может найти инвестора. «В настоящий момент я нахожусь на грани полного отчаяния. Мне уже почти 30, а я до сих пор нахожусь не на своем месте в жизни», — признался «Фонтанке» Зарницкий.

Он скомпилировал выдуманных участников конкурса из своих знакомых («фотография одного знакомого, биография другого, проект вообще третьего»). При этом, по словам Зарницкого, он не думал нарушать чужие авторские права: он так или иначе принимал участие во всех представленных проектах и хотел, чтобы другие их авторы в будущем работали в его анимационной студии. «Убивать» участников конкурса Зарницкий тоже не планировал. На это пришлось пойти, когда мать не пустила его на защиту проекта из-за ковида.

«Я думал, что реакция будет наплевательской, мол, погибли и погибли, всегда найдутся новые. Совсем не ожидал такой заботы о незнакомых людях со стороны уже пробившихся в сфере кино людей», — заявил Зарницкий. Он попросил прощения через «Фонтанку». Но директор фестиваля «Кинопроба» Лилия Немченко заявила о намерении «придать этому поступку юридический статус, ибо цинизм должен быть наказан».

Член жюри фестиваля «Кинопроба», режиссер Алексей Федорченко заявил изданию ЕАН, что «ничего страшного не произошло», и Зарницкий «не подонок, а дурак». В свою очередь Сергей Капков написал в фейсбуке, что ему жаль Зарницкого: «У него не все в порядке с восприятием мира. Мы общались с ним во время питчинга, он защищал два проекта онлайн и произвел на наше жюри впечатление человека одержимого, странного, но симпатичного. Кто из нас мог предположить, что он „убийца“ трех конкурсантов?»

Пересказала Ольга Корелина