В конце ноября британская версия журнала Elle показала обложку своего январского номера. Ее героинями стали суданская модель Авенг Аде-Чуол и ее жена Алексус Аде-Чуол. Их сфотографировали во время поцелуя.

Авенг Аде-Чуол родилась и выросла в лагере для беженцев в Кении. У нее 11 братьев и сестер

Авенг (в переводе с языка это слово означает «корова») 22 года. Она родилась в 1998 году в лагере для беженцев Какума на северо-западе Кении. Ее семья бежала туда во время . Лагерь Какума, как это ни странно, известен в модной индустрии: там же росли модели Халима Аден и Адут Акеч.

«Люди думают, что у меня остались плохие воспоминания о жизни в Какуме, но на самом деле все наоборот. Лагерь был для меня домом — насколько может быть домом палатка, которую ты делишь с шестью братьями и сестрами и беременной матерью», — говорила Авенг в интервью Elle в марте 2020 года.

Она была старшей из 12 детей в семье. Мать родила ее в 15 лет (по другим данным, в 16). Ее отец еще ребенком воевал в , а во взрослом возрасте принял участие и во Второй гражданской войне. Он умер от последствий ранения в 2013 году.

Авенг несколько раз предлагали работать моделью. Очередной скаут нашла ее в «Макдоналдс»

К тому времени семья Авенг уже семь лет жила в Австралии. Будущая модель выросла в Сиднее, изучала право в университете и подрабатывала в ресторане «Макдоналдс». Там ее в 2017 году заметила скаут модельного агентства, которая предложила девушке поработать в Европе.

К тому моменту Авенг уже не раз получала подобные предложения — и к очередному отнеслась скептически. «Она [скаут] подошла и сказала: „Я думаю, тебе следует быть моделью, у тебя подходящее лицо“. Но у меня [в то время] было четыре работы. У меня даже не было времени, чтобы отвлечься на беседу», — вспоминала модель в интервью журналу Vogue в августе 2020-го.

Однако, поразмыслив, Авенг решила попробовать. В 2018 году она приняла участие в показе Vetements в Париже — и почти сразу стала одной из самых востребованных молодых моделей. В 2019 году она участвовала в дебютном показе Savage X Fenty — модного бренда певицы Рианны. А в 2020-м снялась в музыкальном фильме Бейонсе «Black Is King».

Трейлер фильма «Black Is King» Walt Disney Studios

У Авенг много шрамов на лице. А ее глаза способны менять цвет

Авенг заметили благодаря шрамам на лице и глазам необычного цвета. Модель рассказывала, что из-за наследственной генетической мутации ее глаза меняют цвет от карих до синих в зависимости от климата. Что до шрамов, то они, по словам Авенг, остались с детства — из-за болезней и из-за того, что она была активным ребенком, любившим карабкаться на деревья и охотиться на кур.

Модель признавалась, что любит свои шрамы. Во время рекламных съемок их часто подчеркивают. Но иногда внимание к шрамам даже раздражало Авенг. «Были клиенты [модные дома], с которыми я мечтала работать годами, и которые приходили говорили: „Мы хотим использовать эту сторону вашего лица из-за ваших шрамов“. Они даже не считали меня человеком. Им нужны были только части меня», — жаловалась она изданию Dazed в сентябре 2018-го.

Ее собственные амбиции простирались дальше модельной индустрии. «Моя цель — стать первой женщиной-президентом Южного Судана. Мне кажется, я нужна там. Не знаю, заметили ли вы, но у нас там кризис», — говорила Авенг Dazed. Став успешной моделью, она продолжала учебу в университете, высказывалась о проблемах в Судане и о правах представителей ЛГБТ.

Авенг бисексуальна. Год назад она сыграла свадьбу со своей девушкой Алексус

Авенг публично призналась в своей бисексуальности. «У меня нет истории каминг-аута. Когда я решила впервые привести домой свою девушку, я буквально сказала: „Мама, это моя девушка, привет“. Это никогда не было большой проблемой», — говорила модель изданию Dansk Magazine.

В январе 2019 года она встретилась со своей будущей женой Алексус из Нью-Йорка, которая тогда работала помощником дизайнера. Они познакомились во время бизнес-встречи. «Конечно, я ее знала. За несколько лет до этого я даже писала ей, какая она красивая. Она так и не ответила», — рассказывала Алексус в интервью Vogue.

Спустя девять месяцев Авенг сделала Алексус предложение в номере отеля в Париже. Они поженились в декабре 2019-го в Нью-Йорке. Церемония была скромной: молодожены пригласили нескольких друзей, расписались в городской ратуше, сделали себе татуировки «XII» (в память о дне свадьбы — 12 декабря) и поели пиццы. На следующий день Авенг рассказала о свадьбе в твиттере.

Весной 2020-го Авенг совершила попытку суицида. Она столкнулась с осуждением из-за своего брака

Казалось, что у модели все хорошо. Но в июне 2020 года она внезапно призналась в соцсетях, что за два месяца до этого пыталась покончить с собой. В интервью для нового, январского номера Elle Авенг рассказала, что после попытки суицида провела три дня в реанимации и еще шесть дней в больнице. Ее жену Алексус не пускали к ней из-за коронавируса. «Я не спала три дня, я не ела три дня, я просто ждала и много молилась», — рассказала журналу Алексус. Авенг считает, что ее жена справилась с кризисом «как суперженщина».

Судя по словам модели, к попытке суицида ее толкнуло в том числе осуждение, с которым суданцы встретили новость о ее свадьбе (и в Судане, и в Южном Судане однополые браки запрещены, а за однополые контакты грозит тюрьма).

«Мы поженились, и весь мир, буквально все мое сообщество, желало, чтобы я в каком-то смысле умерла… Несколько месяцев спустя я пыталась покончить с собой. Это было абсурдно, подсознательно я чувствовала, что меня, возможно, опустошал тот факт, что мы поженились. <…> Невозможно контролировать, что говорят люди, а в Судане были таблоиды, газеты. <…> Я не могла понять, неужели вы действительно считаете, что в нынешней политической ситуации [в Судане] мой брак — это самая важная вещь прямо сейчас?», — сказала модель. Она добавила, что ее семья приняла и полюбила Алексус.

В соцсетях рассказы Авенг о попытке суицида и сексуальной ориентации вызвали волну поддержки — в том числе от молодых девушек из Судана. Но на вопрос о том, чувствует ли она необходимость публично защищать права ЛГБТ, модель ответила так: «Сначала я так и делала, но потом осознала, что мне всего лишь немногим больше 20-ти. Я хотела бы сказать „Позвольте мне нести факел суданского сообщества “, но это слишком тяжело для одного человека. Я человек, в конце концов. Я обычный человек, я только изучаю себя».

Лесбийский поцелуй на обложке Elle назвали «большим прорывом в моде»

О том, что Elle поставил на обложку поцелуй Авенг и Алексус Аде-Чуол, написали многие издания — от People до Daily Mail. А газета The Telegraph выпустила колонку под названием «Почему обложка Elle с лесбийским поцелуем стала большим прорывом в моде». Ее автор Розалинд Джана отметила, что модная индустрия известна доброжелательным отношением к ЛГБТ, но самыми заметными из них долго были гомосексуальные мужчины. А вот бисексуальные женщины и лесбиянки были представлены скорее в виде исключения.

Несмотря на то, что это не первый лесбийский поцелуй на обложке глянца, он, в отличие от предыдущих, имеет контекст — откровенное интервью о первом годе брака двух женщин. «Слова [Авенг об осуждении суданского сообщества] опустошительны, но образы ее самой и ее жены радостные и оживленные. Они олицетворяют единство, нежность, страсть, отказ поддаваться запугиванию», — написала Розалинд Джана.

Сама Авенг Аде-Чуол назвала обложку «неподвластным времени шедевром». Главный редактор британской версии Elle Фара Сторр заявила Yahoo!: «Глянцевые журналы традиционно помещают гетеросексуальные пары на обложки, но я редко видела, чтобы они так же принимали и приветствовали однополые пары. Мы в Elle просто хотели показать молодую влюбленную пару в конце очень тяжелого года, и Авенг с Лекси показались самой подходящей парой в мире».

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Ольга Корелина